快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

聽新聞
0:00 / 0:00

冷空氣接力濕冷一整周 天氣風險：下周一起氣溫逐日下滑轉冷轉濕

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
下周冷空氣要換濕冷型態了，預估北部與東部連日陰雨。本報資料照片
下周冷空氣要換濕冷型態了，預估北部與東部連日陰雨。本報資料照片

把握本周好天氣，下周起冷空氣接續南下轉濕冷環境，又濕又冷恐一整周。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今起至周六水氣不多，各地晴時多雲，僅東部有局部地形短暫陣雨。白天氣溫回升，預測北部至東部高溫約20度，中南部25度或以上。普遍市區低溫約14-18度，但清晨夜晚受輻射冷卻影響，局部空曠沿海平地及近山郊區等仍有11-13度低溫機會

周日大環境轉東北風，各地氣溫與天氣型態變化不大，以東北角至東部陰有短暫陣雨為主。

林孝儒指出，預測下周開始台灣陸續受北方冷空氣南下影響，氣溫逐日下滑轉冷，環境水氣亦較本周增多。北部至東部將為陰雨天氣型態，中南部亦轉多雲或陰並山區短暫陣雨機會。

林孝儒表示，目前預測下周一、下周二為東北季風等級，北部至東部低溫約14-16度，中南部約15-17度；下周三至下周五南下冷空氣強度有機會達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12-14度，中南部約13-15度。期間若低溫搭配水氣，海拔3千公尺高山區有降雪機率。下周天氣濕冷感明顯，需至下周末後才有回升趨勢；北部與東部將連日陰雨。

熱帶系統方面，林孝儒說，目前菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展中，今日有機會增強為今年第1號颱風「洛鞍」。預測後續主要在菲律賓東方外海面朝北方至東北方移動發展，且受北方冷空氣影響，最快於下周二、三逐漸減弱消散。對台灣無天氣影響，僅要留意巴士海峽與東南部近海浪高變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團

延伸閱讀

晴朗回溫仍要留意輻射冷卻低溫 下周強烈冷氣團「這3天最凍」

下波濕冷空氣不排除達強烈冷氣團等級 他指這幾天最凍

雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度

下周這日換濕冷空氣！吳聖宇：強度較強、濕冷恐達一周

相關新聞

烘焙坊「小鳥吃吐司」爆惡性倒閉 新北勞工局出手了

知名連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」被控訴惡性倒閉，老闆林致兵疑似因欠債千萬捲款潛逃，員工及數名加盟主找上門，才知道對方早已跑路...

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

和男友講電話睡著！華航空姐爆2度害客房淹水 布里斯本飯店抗議索賠

《記者爆料網》接獲爆料指出，澳洲墨爾本知名飯店「斯坦福廣場酒店（Stamford Plaza Melbourne）」在短短半個月內，接連發生兩起疑似華航空姐不當使用客房設施、導致房間淹水事件，不僅造成飯店實質損失，也引發業者不滿，向華航提出嚴正抗議。

下周冷空氣挑戰寒流！粉專：冷平流顯著 整天都冷

下周冷空氣再報到，氣象粉專「林老師氣象站」今表示，冷平流，整天都冷。

1號颱洛鞍估今生成 下周二濕冷強烈冷氣團報到低溫探8度

把握好天氣，下周濕冷空氣報到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（htt...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。