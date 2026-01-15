冷空氣接力濕冷一整周 天氣風險：下周一起氣溫逐日下滑轉冷轉濕

把握本周好天氣，下周起冷空氣接續南下轉濕冷環境，又濕又冷恐一整周。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今起至周六水氣不多，各地晴時多雲，僅東部有局部地形短暫陣雨。白天氣溫回升，預測北部至東部高溫約20度，中南部25度或以上。普遍市區低溫約14-18度，但清晨夜晚受輻射冷卻影響，局部空曠沿海平地及近山郊區等仍有11-13度低溫機會

周日大環境轉東北風，各地氣溫與天氣型態變化不大，以東北角至東部陰有短暫陣雨為主。

林孝儒指出，預測下周開始台灣陸續受北方冷空氣南下影響，氣溫逐日下滑轉冷，環境水氣亦較本周增多。北部至東部將為陰雨天氣型態，中南部亦轉多雲或陰並山區短暫陣雨機會。

林孝儒表示，目前預測下周一、下周二為東北季風等級，北部至東部低溫約14-16度，中南部約15-17度；下周三至下周五南下冷空氣強度有機會達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12-14度，中南部約13-15度。期間若低溫搭配水氣，海拔3千公尺高山區有降雪機率。下周天氣濕冷感明顯，需至下周末後才有回升趨勢；北部與東部將連日陰雨。

熱帶系統方面，林孝儒說，目前菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展中，今日有機會增強為今年第1號颱風「洛鞍」。預測後續主要在菲律賓東方外海面朝北方至東北方移動發展，且受北方冷空氣影響，最快於下周二、三逐漸減弱消散。對台灣無天氣影響，僅要留意巴士海峽與東南部近海浪高變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。