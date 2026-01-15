快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

聽新聞
0:00 / 0:00

烘焙坊「小鳥吃吐司」爆惡性倒閉 新北勞工局出手了

聯合報／ 記者王慧瑛林媛玲／新北即時報導
連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」主打各種口味生吐司、歐包等產品。該品牌負責人林致兵疑因資金鏈斷裂和千萬債務而捲款潛逃，積欠員工薪水，導致加盟商也受衝擊，新北勞工局已介入處理。圖／取自「小鳥吃吐司麵包車車」粉專
連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」主打各種口味生吐司、歐包等產品。該品牌負責人林致兵疑因資金鏈斷裂和千萬債務而捲款潛逃，積欠員工薪水，導致加盟商也受衝擊，新北勞工局已介入處理。圖／取自「小鳥吃吐司麵包車車」粉專

知名連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」被控訴惡性倒閉，老闆林致兵疑似因欠債千萬捲款潛逃，員工及數名加盟主找上門，才知道對方早已跑路。新北勞工局昨受理員工的調解申請，將盡速開調解會議，也會安排勞動檢查，最重可依違反勞基法開罰100萬。

新北勞工局說，有關連鎖烘焙「小鳥吃吐司」爆發欠薪爭議，經查公司名稱為壹玖零陸國際股份有限公司，勞工局1月14日有受理1件共計18名勞工申請勞資爭議調解，後續將盡速開調解會議，協助勞工爭取個人權益。另勞檢處也將於近期對該公司實施勞動檢查，如確實有積欠勞工薪資的違法情事，依勞基法可處2萬至100萬元罰鍰。

有員工向媒體反映，林致兵從去年起就常遲發薪水，到了去年12月更是直接欠薪，LINE訊息也常久久才回應，原本今年初還有到麵包工場來工作，卻在11日突然失聯，切斷電話、訊息聯繫，許多員工與加盟主到工廠才發現，早已人去樓空，做好的麵包被丟棄在角落，林致兵人不知去向。

受害者正持續串聯，初估約有20名員工被遲發一個半月薪資，加上加盟主的損失，合計金額達數百萬元。有加盟主指出，林致兵承諾每月獲利有10萬元以上，被吸引投資，支付加盟金購買餐車，近幾個月來虧損連連，林致兵近日無預警退出LINE群組，驚覺事態嚴重，如今只能走法律途徑討回損失。

林致兵一度發表聲明，談到有高雄加盟主私下銷售過期商品給海軍，還在網路進行抹黑，導致商譽嚴重受損，資金因此斷裂，為此向高利貸借款支付員工薪水等，利息疊加下欠款很快就破千萬，承諾會出售工廠設備與貨車來度過關卡。

林致兵懂得創造話題，曾創立多個品牌，深諳行銷，能迅速抓住消費者目光，也吸引加盟投入。林致兵2022年一度獲民眾黨青睞，有意投入新北中和區議員選戰，卻被爆出酒駕黑歷史而退選。

連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」主打各種口味生吐司、歐包等產品。該品牌負責人林致兵疑因資金鏈斷裂和千萬債務而捲款潛逃，積欠員工薪水，導致加盟商也受衝擊，新北勞工局已介入處理。圖／取自「小鳥吃吐司麵包車車」粉專
連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」主打各種口味生吐司、歐包等產品。該品牌負責人林致兵疑因資金鏈斷裂和千萬債務而捲款潛逃，積欠員工薪水，導致加盟商也受衝擊，新北勞工局已介入處理。圖／取自「小鳥吃吐司麵包車車」粉專
連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」主打各種口味生吐司、歐包等產品。該品牌負責人林致兵疑因資金鏈斷裂和千萬債務而捲款潛逃，積欠員工薪水，導致加盟商也受衝擊，新北勞工局已介入處理。圖／取自「小鳥吃吐司麵包車車」粉專
連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」主打各種口味生吐司、歐包等產品。該品牌負責人林致兵疑因資金鏈斷裂和千萬債務而捲款潛逃，積欠員工薪水，導致加盟商也受衝擊，新北勞工局已介入處理。圖／取自「小鳥吃吐司麵包車車」粉專
連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」主打各種口味生吐司、歐包等產品。該品牌負責人林致兵疑因資金鏈斷裂和千萬債務而捲款潛逃，積欠員工薪水，導致加盟商也受衝擊，新北勞工局已介入處理。圖／取自「小鳥吃吐司麵包車車」粉專
連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」主打各種口味生吐司、歐包等產品。該品牌負責人林致兵疑因資金鏈斷裂和千萬債務而捲款潛逃，積欠員工薪水，導致加盟商也受衝擊，新北勞工局已介入處理。圖／取自「小鳥吃吐司麵包車車」粉專

林致兵 勞工局 新北

延伸閱讀

新北消防年度盛事 警義消193人獲表揚

新北市政風處長尹維治退休 侯友宜感謝守護廉政

新北男酒後心情不佳 打開陽台瓦斯桶…嚇壞大樓住戶遭訴

北市加發學校行政獎金 這次新北也不跟進：希望制度回歸全國一體

相關新聞

烘焙坊「小鳥吃吐司」爆惡性倒閉 新北勞工局出手了

知名連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」被控訴惡性倒閉，老闆林致兵疑似因欠債千萬捲款潛逃，員工及數名加盟主找上門，才知道對方早已跑路...

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

和男友講電話睡著！華航空姐爆2度害客房淹水 布里斯本飯店抗議索賠

《記者爆料網》接獲爆料指出，澳洲墨爾本知名飯店「斯坦福廣場酒店（Stamford Plaza Melbourne）」在短短半個月內，接連發生兩起疑似華航空姐不當使用客房設施、導致房間淹水事件，不僅造成飯店實質損失，也引發業者不滿，向華航提出嚴正抗議。

下周冷空氣挑戰寒流！粉專：冷平流顯著 整天都冷

下周冷空氣再報到，氣象粉專「林老師氣象站」今表示，冷平流，整天都冷。

1號颱洛鞍估今生成 下周二濕冷強烈冷氣團報到低溫探8度

把握好天氣，下周濕冷空氣報到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（htt...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。