烘焙坊「小鳥吃吐司」爆惡性倒閉 新北勞工局出手了
知名連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」被控訴惡性倒閉，老闆林致兵疑似因欠債千萬捲款潛逃，員工及數名加盟主找上門，才知道對方早已跑路。新北勞工局昨受理員工的調解申請，將盡速開調解會議，也會安排勞動檢查，最重可依違反勞基法開罰100萬。
新北勞工局說，有關連鎖烘焙「小鳥吃吐司」爆發欠薪爭議，經查公司名稱為壹玖零陸國際股份有限公司，勞工局1月14日有受理1件共計18名勞工申請勞資爭議調解，後續將盡速開調解會議，協助勞工爭取個人權益。另勞檢處也將於近期對該公司實施勞動檢查，如確實有積欠勞工薪資的違法情事，依勞基法可處2萬至100萬元罰鍰。
有員工向媒體反映，林致兵從去年起就常遲發薪水，到了去年12月更是直接欠薪，LINE訊息也常久久才回應，原本今年初還有到麵包工場來工作，卻在11日突然失聯，切斷電話、訊息聯繫，許多員工與加盟主到工廠才發現，早已人去樓空，做好的麵包被丟棄在角落，林致兵人不知去向。
受害者正持續串聯，初估約有20名員工被遲發一個半月薪資，加上加盟主的損失，合計金額達數百萬元。有加盟主指出，林致兵承諾每月獲利有10萬元以上，被吸引投資，支付加盟金購買餐車，近幾個月來虧損連連，林致兵近日無預警退出LINE群組，驚覺事態嚴重，如今只能走法律途徑討回損失。
林致兵一度發表聲明，談到有高雄加盟主私下銷售過期商品給海軍，還在網路進行抹黑，導致商譽嚴重受損，資金因此斷裂，為此向高利貸借款支付員工薪水等，利息疊加下欠款很快就破千萬，承諾會出售工廠設備與貨車來度過關卡。
林致兵懂得創造話題，曾創立多個品牌，深諳行銷，能迅速抓住消費者目光，也吸引加盟投入。林致兵2022年一度獲民眾黨青睞，有意投入新北中和區議員選戰，卻被爆出酒駕黑歷史而退選。
