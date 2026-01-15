禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車記錄器的影片，只見在車流密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓。此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

一名網友在Threads發文，他PO出行車記錄器的影片，影片中顯示一輛救護車被擠在車水馬龍道路中，駕駛們因路口有科技執法不敢禮讓，就這樣「卡了4分鐘」。

此文一出，不少網友質疑科技缺少人性，就算申訴也困難重重，「科技執法缺少人性尊嚴，禮讓救援車種卻被開單告發，事後要舉證時，常常已經沒當時的行車記錄器片段」、「我遇過一次猶豫了一下還是讓路，但是後來收到罰單沒有證據不能申訴，罰單就算了，還請假跑流程」、「執法單位只會說你可以去申請撤銷，但耗費你多少時間跟心力他不管」。

也有網友詢問桃園議員黃瓊慧的意見，她則回應：「若發生這種事，我們會協助被開單的民眾爭取應有的權益」。

根據《道路交通管理處罰條例》第45條規定，聽到消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車的警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣該汽車牌照六個月。

根據彰化縣警局統計，2024年受理科技執法申訴280件，撤銷47件，撤銷率僅占舉發總數千分之1。高雄市警局也有統計，民眾因配合避讓救護車而遭科技執法開罰，2024年及2025年分別有23件與13件申訴案，儘管相關案件經查證後皆已撤銷罰單，但民眾仍需耗費時間與心力申訴，因此導入AI智慧影像辨識過濾機制，在2路口先試辦。

曾有報導指出，台南有位計程車司機載呼吸困難的女乘客就醫闖了紅燈，遭到科技執法儀器採證後舉發而裁罰2700元，提起行政訴訟，後來法官認為他出於不得已而闖紅燈違規行為，屬於阻卻違法正當事由，撤銷原處分。