快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

聽新聞
0:00 / 0:00

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友貼出影片，汽機車因路口科技執法不敢禮讓救護車，引發討論。救護車示意圖。 聯合報系資料照
一名網友貼出影片，汽機車因路口科技執法不敢禮讓救護車，引發討論。救護車示意圖。 聯合報系資料照

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車記錄器的影片，只見在車流密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓。此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

一名網友在Threads發文，他PO出行車記錄器的影片，影片中顯示一輛救護車被擠在車水馬龍道路中，駕駛們因路口有科技執法不敢禮讓，就這樣「卡了4分鐘」。

此文一出，不少網友質疑科技缺少人性，就算申訴也困難重重，「科技執法缺少人性尊嚴，禮讓救援車種卻被開單告發，事後要舉證時，常常已經沒當時的行車記錄器片段」、「我遇過一次猶豫了一下還是讓路，但是後來收到罰單沒有證據不能申訴，罰單就算了，還請假跑流程」、「執法單位只會說你可以去申請撤銷，但耗費你多少時間跟心力他不管」。

也有網友詢問桃園議員黃瓊慧的意見，她則回應：「若發生這種事，我們會協助被開單的民眾爭取應有的權益」。

根據《道路交通管理處罰條例》第45條規定，聽到消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車的警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣該汽車牌照六個月。

根據彰化縣警局統計，2024年受理科技執法申訴280件，撤銷47件，撤銷率僅占舉發總數千分之1。高雄市警局也有統計，民眾因配合避讓救護車而遭科技執法開罰，2024年及2025年分別有23件與13件申訴案，儘管相關案件經查證後皆已撤銷罰單，但民眾仍需耗費時間與心力申訴，因此導入AI智慧影像辨識過濾機制，在2路口先試辦。

曾有報導指出，台南有位計程車司機載呼吸困難的女乘客就醫闖了紅燈，遭到科技執法儀器採證後舉發而裁罰2700元，提起行政訴訟，後來法官認為他出於不得已而闖紅燈違規行為，屬於阻卻違法正當事由，撤銷原處分。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

救護車 交通違規 科技執法 行車記錄器

延伸閱讀

彰化市大埔路畫設人行道滿1年 車禍下降仍居全縣易肇事路段首位

桃園民族路、新屋交流道周邊尖峰塞 議員促市府提對策

高雄深夜紅車自撞電桿全毀 女駕駛竟急忙棄車逃逸失聯

獨／中油屆退員工駕公務車闖紅燈撞死機車騎士 傳公司讓他延退原因曝

相關新聞

烘焙坊「小鳥吃吐司」爆惡性倒閉 新北勞工局出手了

知名連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」被控訴惡性倒閉，老闆林致兵疑似因欠債千萬捲款潛逃，員工及數名加盟主找上門，才知道對方早已跑路...

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

和男友講電話睡著！華航空姐爆2度害客房淹水 布里斯本飯店抗議索賠

《記者爆料網》接獲爆料指出，澳洲墨爾本知名飯店「斯坦福廣場酒店（Stamford Plaza Melbourne）」在短短半個月內，接連發生兩起疑似華航空姐不當使用客房設施、導致房間淹水事件，不僅造成飯店實質損失，也引發業者不滿，向華航提出嚴正抗議。

下周冷空氣挑戰寒流！粉專：冷平流顯著 整天都冷

下周冷空氣再報到，氣象粉專「林老師氣象站」今表示，冷平流，整天都冷。

1號颱洛鞍估今生成 下周二濕冷強烈冷氣團報到低溫探8度

把握好天氣，下周濕冷空氣報到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（htt...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。