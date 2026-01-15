和男友講電話睡著！華航空姐爆2度害客房淹水 布里斯本飯店抗議索賠

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照
華航機組人員出國住宿惹爭議。《記者爆料網》接獲爆料指出，澳洲布里斯本知名飯店「斯坦福廣場酒店（Stamford Plaza Brisbane）」在短短半個月內，接連發生兩起疑似華航空姐不當使用客房設施、導致房間淹水事件，不僅造成飯店實質損失，也引發業者不滿，向華航提出嚴正抗議。

爆料指出，首起事件發生於去年12月中旬，一名執飛CI-053布里斯本航班的華航空姐入住該飯店時，疑似在浴室打開水龍頭放水後，返回床上與男友通電話，隨後睡著，導致浴室溢水，整間房間地毯泡水。飯店評估後認為損害嚴重，須拆除並更換地毯及部分裝潢，並向華航總公司求償澳幣2200元（約新台幣4萬6500元）。

然而，該名空姐對賠償結果表示不服，拒絕支付相關費用，並向工會申訴，主張自己已主動通知飯店房間淹水，已盡到告知義務，不應負擔賠償責任。飯店方面則指出，該房間因損毀嚴重，在空姐退房後一段時間內無法再對外出租，造成營運損失。

第二起事件則發生在今年1月1日，同樣為CI-053班機。一名戴姓華航空姐帶著丈夫與幼童同行入住飯店，替幼童洗澡時，疑似將浴缸外排水孔以止滑墊遮住，並將蓮蓬頭朝外噴水，讓孩童在浴室內戲水，導致大量積水。水勢不僅淹滿浴室四周，還滲漏至樓下房間。

爆料人指出，事發後戴姓空姐曾向房務人員索取大量毛巾清理，但退房後，清潔人員仍發現浴室中央殘留一大灘積水，而相關人員已離開飯店。

對於接連發生的事件，斯坦福廣場酒店已向華航提出嚴正抗議。據了解，華航布里斯本高層主管隨後親自前往飯店致歉。爆料人憂心，這些事件不僅影響華航機組未來在當地飯店的住宿權益，也可能讓澳洲飯店業者對台灣旅客留下負面印象，甚至導致華航被布里斯本部分飯店列入黑名單。

