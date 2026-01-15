快訊

下周冷空氣挑戰寒流！粉專：冷平流顯著 整天都冷

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
氣象署指出，最近日夜溫差大，周五起迎風面降雨漸增，下周一起逐漸轉冷。本報資料照片
氣象署指出，最近日夜溫差大，周五起迎風面降雨漸增，下周一起逐漸轉冷。本報資料照片

下周冷空氣再報到，氣象粉專「林老師氣象站」今表示，冷平流，整天都冷。

「林老師氣象站」指出，根據美國（NCEP）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下周二（20日）起，新的一波強冷空氣又將再度南下，初步評估影響時間在20日至23日；其中，最冷時段會落在21日至22日清晨，在此期間，冷平流最為顯著。此波冷的型態與輻射冷卻不同的是，整天都是寒冷；最低溫更有機會跨過定義寒流的門檻。

什麼是冷平流，「林老師氣象站」表示，冷平流通常是指較冷的空氣，藉由水平風場的移動，被輸送到原本較溫暖的地區，使該地氣溫隨時間下降的過程。核心關鍵在於「水平輸送」（非垂直運動）、具有「溫度梯度存在」，以及「風向與等溫線配置有關」。常使用來評估決定寒流或強冷氣團的影響範圍與強度；環境風場又多與溫度線呈垂直90度，是判斷的關鍵量場特徵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象粉專「林老師氣象站」今表示，冷平流，整天都冷。擷取自「林老師氣象站」
氣象粉專「林老師氣象站」今表示，冷平流，整天都冷。擷取自「林老師氣象站」

寒流 冷氣團 低溫

相關新聞

徒手獨攀101 美攀岩家1月24日挑戰

美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）是史上最厲害的自由攀岩高手，他不斷地挑戰極限，將於本月廿四日以徒...

攀爬101最大挑戰 霍諾德：整體累積的疲勞

美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）曾因「赤手登峰」在奧斯卡獲獎最佳紀錄片，他將在本月廿四日嘗試在沒...

不只蜘蛛人極限挑戰101 奧跳傘家2007年驚天一跳

攀岩家阿利克斯霍諾德再度挑戰極限，將於一月廿四日在沒有任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北一○一外牆，但台北一○一成...

墾丁觀光人次創新低 改個統計方法人數暴增近8成

墾丁觀光人次年年下滑，根據觀光署統計，去年墾丁旅遊人次僅剩213.9萬，創歷史新低。對此墾丁國家公園管理處表示，傳統統計...

醫院照服員荒 台大院長：盼盡速開放外籍人力

衛福部向勞動部提案，醫院可聘用外籍人士擔任舊稱「護佐」的照服員，條件為來台工作六年以上，通過照服員訓練，且語言溝通無礙，...

專訪／健保署長陳亮妤談「第1死因」癌症防治難題！癌藥基金大幅降低病友負擔

癌症43年高居台灣死因首位，每4名逝者就有1人以上死於癌症。賴清德上任後推動「防癌三支箭」，從早篩、基因檢測到癌藥基金，期望為抗癌困局找出新解方。

