下周冷空氣挑戰寒流！粉專：冷平流顯著 整天都冷

下周冷空氣再報到，氣象粉專「林老師氣象站」今表示，冷平流，整天都冷。

「林老師氣象站」指出，根據美國（NCEP）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下周二（20日）起，新的一波強冷空氣又將再度南下，初步評估影響時間在20日至23日；其中，最冷時段會落在21日至22日清晨，在此期間，冷平流最為顯著。此波冷的型態與輻射冷卻不同的是，整天都是寒冷；最低溫更有機會跨過定義寒流的門檻。

什麼是冷平流，「林老師氣象站」表示，冷平流通常是指較冷的空氣，藉由水平風場的移動，被輸送到原本較溫暖的地區，使該地氣溫隨時間下降的過程。核心關鍵在於「水平輸送」（非垂直運動）、具有「溫度梯度存在」，以及「風向與等溫線配置有關」。常使用來評估決定寒流或強冷氣團的影響範圍與強度；環境風場又多與溫度線呈垂直90度，是判斷的關鍵量場特徵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 氣象粉專「林老師氣象站」今表示，冷平流，整天都冷。擷取自「林老師氣象站」