快訊

伊朗證實示威已2000死！全國斷網下死傷數字如何驗證？

獨／中油屆退員工駕公務車闖紅燈撞死機車騎士 傳公司讓他延退原因曝

FAA：伊朗短暫關閉領空 僅准國際航班起降例外通行

聽新聞
0:00 / 0:00

1號颱洛鞍估今生成 下周二濕冷強烈冷氣團報到低溫探8度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周早晚比較涼，日夜溫差大。聯合報系資料照片
本周早晚比較涼，日夜溫差大。聯合報系資料照片

把握好天氣，下周濕冷空氣報到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，下周二(20日)強冷空氣抵達氣溫驟降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。

吳德榮表示，下周三至周五(21至23日)強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨，下周六(24日)白天起冷空氣漸減弱。目前歐洲模式模擬的強度，當氣溫降至最低時，雖未及「寒流」，僅符合「強烈大陸冷氣團」定義(台北測站≦12度)，本島平地最低氣溫約降至8度左右，但由於「濕冷」，感覺會更冷。

此外，吳德榮說，最新(15日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於今日14時發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。最新(14日20時)歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象。將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

最近天氣，吳德榮指出，今晨台中有濃霧，「晴朗、靜風」處仍有強「輻射冷卻」效應。截至上午5時02分，本島縣市平地的最低氣溫依序為：新竹(關西鎮)8.2度，花蓮(鳳林鎮)8.6度，苗栗(西湖鄉)9.1度，嘉義(竹崎鄉)10.0度，台南(後壁區)10.2度。各地區平地的最低氣溫約在9至11度。

吳德榮表示，今、明兩天各地晴朗穩定，白天陽光下「暖如春」，但因夜間「輻射冷卻」效應強、早晚仍很冷，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。今日各地區氣溫如下：北部11至27度、中部10至29度、南部10至30度及東部9至27度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六至下周一(17至19日)西半部晴朗、白天仍偏暖，夜間「輻射冷卻」減弱、低溫略回升；周六起東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一晚起、北部亦轉有局部短暫雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 颱風

延伸閱讀

關西5.3度 颱風將生成可能路徑曝 吳德榮：下周強烈冷氣團連日濕冷

明起白天暖如春早晚冷如冬 吳德榮揭熱帶擾動成颱機率

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

中部今全台最凍原因曝 吳德榮：明晨更冷恐首波「寒流」5度以下低溫

相關新聞

徒手獨攀101 美攀岩家1月24日挑戰

美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）是史上最厲害的自由攀岩高手，他不斷地挑戰極限，將於本月廿四日以徒...

攀爬101最大挑戰 霍諾德：整體累積的疲勞

美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）曾因「赤手登峰」在奧斯卡獲獎最佳紀錄片，他將在本月廿四日嘗試在沒...

不只蜘蛛人極限挑戰101 奧跳傘家2007年驚天一跳

攀岩家阿利克斯霍諾德再度挑戰極限，將於一月廿四日在沒有任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北一○一外牆，但台北一○一成...

墾丁觀光人次創新低 改個統計方法人數暴增近8成

墾丁觀光人次年年下滑，根據觀光署統計，去年墾丁旅遊人次僅剩213.9萬，創歷史新低。對此墾丁國家公園管理處表示，傳統統計...

醫院照服員荒 台大院長：盼盡速開放外籍人力

衛福部向勞動部提案，醫院可聘用外籍人士擔任舊稱「護佐」的照服員，條件為來台工作六年以上，通過照服員訓練，且語言溝通無礙，...

專訪／健保署長陳亮妤談「第1死因」癌症防治難題！癌藥基金大幅降低病友負擔

癌症43年高居台灣死因首位，每4名逝者就有1人以上死於癌症。賴清德上任後推動「防癌三支箭」，從早篩、基因檢測到癌藥基金，期望為抗癌困局找出新解方。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。