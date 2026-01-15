1號颱洛鞍估今生成 下周二濕冷強烈冷氣團報到低溫探8度

把握好天氣，下周濕冷空氣報到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，下周二(20日)強冷空氣抵達氣溫驟降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。

吳德榮表示，下周三至周五(21至23日)強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨，下周六(24日)白天起冷空氣漸減弱。目前歐洲模式模擬的強度，當氣溫降至最低時，雖未及「寒流」，僅符合「強烈大陸冷氣團」定義(台北測站≦12度)，本島平地最低氣溫約降至8度左右，但由於「濕冷」，感覺會更冷。

此外，吳德榮說，最新(15日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於今日14時發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。最新(14日20時)歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象。將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

最近天氣，吳德榮指出，今晨台中有濃霧，「晴朗、靜風」處仍有強「輻射冷卻」效應。截至上午5時02分，本島縣市平地的最低氣溫依序為：新竹(關西鎮)8.2度，花蓮(鳳林鎮)8.6度，苗栗(西湖鄉)9.1度，嘉義(竹崎鄉)10.0度，台南(後壁區)10.2度。各地區平地的最低氣溫約在9至11度。

吳德榮表示，今、明兩天各地晴朗穩定，白天陽光下「暖如春」，但因夜間「輻射冷卻」效應強、早晚仍很冷，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。今日各地區氣溫如下：北部11至27度、中部10至29度、南部10至30度及東部9至27度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六至下周一(17至19日)西半部晴朗、白天仍偏暖，夜間「輻射冷卻」減弱、低溫略回升；周六起東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一晚起、北部亦轉有局部短暫雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。