墾丁觀光人次創新低 改個統計方法人數暴增近8成

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁觀光人次去年僅剩213.9萬創歷史新低，但若採「電信信令大數據」統計去年則有380萬人次。圖為南灣沙灘。圖／報系資料照
墾丁觀光人次年年下滑，根據觀光署統計，去年墾丁旅遊人次僅剩213.9萬，創歷史新低。對此墾丁國家公園管理處表示，傳統統計模式僅根據特定景點「數人頭」，會有侷限性；未來將採用「電信信令大數據」統計，依此統計去年墾丁約有380萬人次造訪。

墾管處表示，過去統計都是針對特定景點如鵝鑾鼻、貓鼻頭等，收費或指標性景點的參訪人數來推估，但在旅遊行為多元化的今天，對於墾丁最熱門的水上活動，或是參加生態遊旅、秘境探險，甚至只在旅館度假休息等的遊客均未列入統計。

這樣的統計太過侷限性，若是依據屏東縣政府提供的「手機信令大數據」，去年墾丁地區約有380萬旅遊人次，與傳統統計方式有明顯落差。為了與時俱進，墾管處近期將與電信及大數據業者合作，改採主流的手機信令統計；另外也會整合屏東縣政府及相關單位景點數據，報請交通部觀光署變更統計方式。

墾管處表示，墾丁是國家公園，觀光不只是「算人數」，更要顧品質，打造「深度、低碳、有溫度」的墾丁。墾丁的核心價值在於自然保育與環境教育，未來目標不只是追求旅遊人數，而是要讓遊客待得更久、有更好及更深的體驗。

墾管處表示，未來將結合在地12個社區，推廣深度生態導覽與環境教育，打造生態旅遊新藍海；透過觀光署「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」，進行軟硬體大升級；與中央、地方政府單位，及在地業者組成「國家隊」，整合恆春半島資源，共同行銷低碳、高品質的旅行。

墾丁觀光人次去年僅剩213.9萬創歷史新低，但若採「電信信令大數據」統計去年則有380萬人次。圖為墾丁大街。圖／報系資料照
