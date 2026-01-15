快訊

醫院照服員荒 台大盼開放外籍人力 衛福部提案從事非護理專業工作

聽新聞
0:00 / 0:00

不吃甜的瘦子也可能得！ 醫揭五大糖尿病迷思

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台灣糖尿病患者人數已突破250萬人，國人對於糖尿病仍有著諸多迷思。圖／123RF
台灣糖尿病患者人數已突破250萬人，國人對於糖尿病仍有著諸多迷思。圖／123RF

「醫師，我平常沒有吃很多甜的，怎麼會得糖尿病？」這句話，幾乎天天在門診出現。雙和醫院新陳代謝科專任主治醫師陳茝君說，糖尿病從來不是「吃糖吃太多」這麼單一的問題，導致糖尿病背後至少有八種以上的機轉，如近年常聽到的胰島素阻抗等，糖尿病是一種長期且與體質、生活習慣等密切相關的疾病，她整理臨床上最常見對糖尿病有五大迷思，幫助民眾了解糖尿病。

迷思一：只有肥胖的人才會得糖尿病？

陳茝君說，糖尿病確實與肥胖高度相關，但「不胖不代表安全」。尤其亞洲人體質特殊，即使體重正常，也可能有內臟脂肪偏高、胰島素分泌能力不足的問題。臨床上，有許多看起來清瘦但卻確診第二型糖尿病的患者，是否罹患糖尿病的關鍵不只在體重，而在胰島素是否足夠，現代人三餐不定時，大多是胰島素阻抗的候選人，呼籲作息飲食一定要正常，才能降低罹患糖尿病的機率。

迷思二：被診斷糖尿病，才代表胰臟出問題？

陳茝君表示，結果正好相反，當血糖從正常進展到糖尿病前期時，胰臟分泌胰島素的功能其實已損失約一半；真正被診斷為糖尿病時，胰臟功能往往只剩下兩到三成，糖尿病前期並非「沒事」，根據研究顯示，糖尿病前期患者五年內轉為糖尿病的風險可高達五成，若未及早介入，心血管疾病、腎臟病變的風險也會同步升高。

迷思三：打胰島素會失明、截肢，甚至洗腎？

不少患者對胰島素充滿恐懼，認為一打就代表病情惡化。陳茝君說，失明、截肢、洗腎都不是胰島素造成的，而是長期血糖失控導致的併發症。血糖過高會傷害血管與神經，造成視網膜病變、腎病變及末梢循環不良。胰島素的角色，是補足身體不足、幫助穩定血糖，反而是預防併發症的重要工具。

迷思四：胰島素會上癮，一打就停不了？

陳茝君強調，胰島素不會成癮，也不會有戒斷反應，胰島素就像補充身體缺乏的荷爾蒙，有些患者在血糖嚴重失控時需要暫時使用胰島素，待生活型態調整、體重下降、血糖改善後，經醫師評估仍有機會減量甚至停用，不等於一輩子都要打針。

迷思五：一定是吃太多糖、不運動才會得糖尿病？

飲食與運動確實重要，但不是唯一因素。糖尿病成因至少涉及八種以上機轉，包含遺傳、年齡、體質、內臟脂肪分布等。有些人不吃甜食，血糖仍控制不佳；也有人愛吃甜，卻未罹病。單靠「不吃糖」無法預防糖尿病，真正有效的是全面性的健康管理。

陳茝君提醒，糖尿病的危險因子相當廣泛，只要具備兩項以上危險因子，如BMI超過24、腰圍過粗，男性超過90公分、女超過性80公分、具糖尿病家族史、高血壓、高血脂、缺乏運動，或曾有妊娠糖尿病史，就應主動篩檢。糖尿病初期多半沒有症狀，等到出現「三多一少」時，往往已進入較嚴重階段，及早檢查、及早介入，才是避免走向併發症的不二法門。

糖尿病 胰島素 血糖

延伸閱讀

早餐別怕油！醫師曝「吃對脂肪」反助減肥 點名3食物穩血糖

眼壓居高不下成失明隱憂 新型保羅青光眼導管成功除患

比奇異果強！台灣這款平價水果是維生素C之王，1吃法吸收翻倍

「酸種麵包VS全麥麵包」哪一種比較健康？營養師：穩血糖、好消化就選它

相關新聞

徒手獨攀101 美攀岩家1月24日挑戰

美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）是史上最厲害的自由攀岩高手，他不斷地挑戰極限，將於本月廿四日以徒...

攀爬101最大挑戰 霍諾德：整體累積的疲勞

美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）曾因「赤手登峰」在奧斯卡獲獎最佳紀錄片，他將在本月廿四日嘗試在沒...

不只蜘蛛人極限挑戰101 奧跳傘家2007年驚天一跳

攀岩家阿利克斯霍諾德再度挑戰極限，將於一月廿四日在沒有任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北一○一外牆，但台北一○一成...

墾丁觀光人次創新低 改個統計方法人數暴增近8成

墾丁觀光人次年年下滑，根據觀光署統計，去年墾丁旅遊人次僅剩213.9萬，創歷史新低。對此墾丁國家公園管理處表示，傳統統計...

醫院照服員荒 台大院長：盼盡速開放外籍人力

衛福部向勞動部提案，醫院可聘用外籍人士擔任舊稱「護佐」的照服員，條件為來台工作六年以上，通過照服員訓練，且語言溝通無礙，...

健康主題館／新型導管瓣膜置換術 2成病人手術隔天出院

台灣正式進入超高齡社會，高齡化趨勢讓心臟瓣膜疾病患者逐年增加，台大醫院心血管中心近年導入「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。