桃園免費篩檢肺癌 擴及4對象

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市府今年擴大免費肺癌篩檢對象，全國首創行動CT醫療車深入偏鄉，為民眾健康把關。本報資料照片
桃園市長張善政上任後推免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，近3年篩出350名確診者及早治療，昨宣布擴大篩檢對象，對象包括曾罹患肺結核、乳癌及乳癌二親等婦女，及焚化爐、發電廠周邊40歲以上市民與績優醫事護理人員，50歲到65歲一般市民也將提供部分補助。

張善政指出，桃園推出肺癌篩檢近3年完成5萬7935名個案，並找到的350名個案，其中近9成是早期個案，經治療和定期追蹤，存活率達8、9成，且大大減少醫療負擔，對個人或家庭都是好事。今年決定擴大篩檢對象，照顧更多市民。

市府規畫免費篩檢對象擴大至曾經罹患肺結核或乳癌的婦女，二親等同樣適用篩檢辦法。張善政也說明，參酌副市長王明鉅過去在台大醫院服務的經驗，許多優秀的醫事護理人員把病患照顧得很好，但可能工作太忙，忽略了自身健康，肺癌篩檢確診的比例高，因此也納入篩檢對象。

桃園推動肺癌篩檢在去年獲贈1輛價值6、7千萬元的行動CT車，去年11月開始在各行政區巡迴，至今完成16場、271人篩檢查驗工作，今年目標200場，將深入偏鄉，彌平城鄉差距。市府並強調跨局處合作為民眾健康把關，包含經發局協助工業區勞工參與篩檢、環保局強化監控工廠空汙等。

