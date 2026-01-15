自行車安心租 中市推定型化契約

台中市后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，2025年吸引超過800萬人次造訪。為進一步保障消費者權益、降低租賃糾紛，台中市政府觀光旅遊局推出「自行車／電動輔助自行車出租契約書」定型化契約範本，呼籲業者全面落實消費保障措施。

自行車租車糾紛常見車況爭議，例如煞車、輪胎問題；保險歸責如自摔、擦撞由誰賠；費用爭議包括不明費用、逾時扣款、遺失及合約糾紛有條款不公、未盡告知義務等。主要源於業者未提供足夠保障或租客未詳閱契約及檢查車況所致。

業者希望契約能明確界定雙方責任，特別是針對電動車納管後，業者需投保強制責任險、教導操作的義務，並反映在定型化契約中，以降低事故爭議，同時期望使用者能確實遵守交通規則與租賃規範，避免人為疏失如酒駕、無照、超載、電池耗盡導致業者受罰或損失。

國民黨議員張瀞分表示，后豐鐵馬道不時耳聞自行車租賃糾紛，假日尤其容易出現「搶生意」狀況，市府推出定型化契約是好的方向，後續也要多與業者溝通。民進黨議員周永鴻認為，短期可能會引起業者反彈，但長期有助於健全產業發展，也希望市府加大宣傳自行車道與租賃資訊。

中市觀旅局長陳美秀表示，目前沿線約有30餘家自行車租賃業者，市府特別邀集業者說明消費者保護法及自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項，協助業者清楚揭露租賃條件、保險內容、消費者權利義務及事故處理流程，讓租賃關係更透明、有所依循。

觀旅局指出，凡完成「投保資訊揭露」及「使用市府契約範本」兩項基本要件的租賃業者，將公告「台中觀光旅遊網」自行車專區，並結合線上宣傳與主題活動曝光，提供民眾安心選擇。