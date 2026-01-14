AI創新百強 台灣大獲資通業鑽石獎

由商業周刊主辦的首屆「ＡＩ創新百強」昨公布二○二六年獲獎名單，台灣大哥大榮獲資通訊產業鑽石獎，評審團對其內部ＡＩ組織升級與外部ＡＩ解方應用落地的表現給予肯定。

台灣大透過對內的「超人計畫」加速組織升級，已有逾七成同仁在日常工作中導入ＡＩ與ＲＰＡ工具；對外則憑藉自研ＡＩ技術助力資安反詐，並建構台灣語言語料庫，打造具備中、台、英、客四種語言混合語音辨識的ＡＳＲ技術，協助企業邁入落地實戰。

台灣大哥大總經理林之晨表示，在擁抱ＡＩ代理的實戰階段，真正挑戰不在於系統整合與部署，而在於是否能解決同仁真正痛點，轉化為可衡量的正循環。台灣大將持續基於Telco+Tech策略，將ＡＩ技術轉化為解決方案，尤其在客服、銷售、資安、軟體開發等關鍵領域，助企業一站式導入並加速落地。

台灣大資訊長蔡祈岩認為，ＡＩ能否規模化落地關鍵，在於是否可控、可信賴並長期穩定運行。公司以電信級資安、通訊可靠度與營運韌性為基礎，將ＡＩ技術深度嵌入企業流程。

在語言科技與資安布局上，台灣大協助進行上億字符合台灣語境的高品質中文語料策展，成為大型語言模型本地化訓練的關鍵資源，並將成果貢獻至國際開源社群。

同時，台灣大投入ＡＩ防詐與跨平台偵測技術，並響應數發部「ＡＩ領航計畫」，攜手企業與執法單位共築反詐生態系。