聽新聞
0:00 / 0:00

攀爬101最大挑戰 霍諾德：整體累積的疲勞

聯合報／ 記者江佩君陳穎／台北報導
台北一○一董事長賈永婕為宣傳美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德將攀爬一○一大樓，自己也爬到了一○一最頂端。圖／摘自賈永婕的跑跳人生
台北一○一董事長賈永婕為宣傳美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德將攀爬一○一大樓，自己也爬到了一○一最頂端。圖／摘自賈永婕的跑跳人生

美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）曾因「赤手登峰」在奧斯卡獲獎最佳紀錄片，他將在本月廿四日嘗試在沒有任何繩索情況下攀爬台北一○一外牆，Netflix全球將進行兩小時直播。台北一○一董事長賈永婕為了此事宣傳，今日秀出賣力登上台北一○一最頂端並手指著避雷針，她承認自己已腿軟，並說自己有瘋子般的勇氣。

霍諾德在「赤手獨攀台北一○一：直播」預告片中，被問及為何會選擇攀登台北一○一？他提到，「選擇台北一○一是因為它是一座令人驚嘆且不可思議的建築，台北一○一也是一座獨特且可行攀爬的大樓，再加上獲得攀爬建築物的許可非常困難，因此必須把握機會」。

霍諾德認為，「和以前的徒手攀岩不同，這次的挑戰主要是在整體累積的疲勞，而那是比較難預測的。某種程度上，它更未知」。

而在賈永婕秀出的照片中，只見她登上台北一○一大樓最頂端，並且寫下「天啊徒手攀爬也太危險，太可怕了吧」她並幫團隊打氣說：「Team，一○一，My team。讓我們一起完成這個不可能的任務！」

台北101 賈永婕

延伸閱讀

蜘蛛人挑戰徒手攀登101...賈永婕稱心臟大顆 影委會主委曝壓力大到失眠

賈永婕自稱「瘋子董事長」爬上台北101最頂端 網評：賈董有夠瘋！

太猛！賈永婕親站上台北101最高點　坦言「真的腿軟」

超猛「徒手攀登台北101」直播倒數！賈永婕認了：我的心臟好大

相關新聞

今年首颱「洛鞍」最快明凌晨生成 下周再有冷氣團降溫有感

今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨至白天生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，颱風直接影響台灣的機率低，但恐加強東北風強度；周...

健康主題館／新型導管瓣膜置換術 2成病人手術隔天出院

台灣正式進入超高齡社會，高齡化趨勢讓心臟瓣膜疾病患者逐年增加，台大醫院心血管中心近年導入「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術」...

霍諾德要徒手攀101…北市影委會：直播工程浩大 安全壓力爆表

攀岩家阿利克斯霍諾德本月廿四日將直播徒手攀爬台北一○一。北市電影委員會副主委饒紫娟說，Netflix團隊半年前就申請行政...

不只蜘蛛人極限挑戰101 奧跳傘家2007年驚天一跳

攀岩家阿利克斯霍諾德再度挑戰極限，將於一月廿四日在沒有任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北一○一外牆，但台北一○一成...

鼻子老是「包水餃」 神經阻斷改善鼻過敏

根據統計，台灣人過敏性鼻炎盛行率約為20%至30%，20歲以下族群更高達37.8%，大約每5人就有2人飽受鼻過敏困擾，可...

骨折術後腳腫難消 原來靜脈出問題

80歲的阿伯，3個月前因車禍造成右小腿骨折，接受骨頭固定手術，原以為只要耐心復原，行動能力就能慢慢恢復，沒想到術後右小腿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。