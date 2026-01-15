聽新聞
霍諾德要徒手攀101…北市影委會：直播工程浩大 安全壓力爆表

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導

攀岩家阿利克斯霍諾德本月廿四日將直播徒手攀爬台北一○一。北市電影委員會副主委饒紫娟說，Netflix團隊半年前就申請行政協助，安全壓力遠超以往，配套、計畫均已審查通過，不過細節仍待台北一○一或節目單位公布。

饒紫娟說，影委會疫情前每年至少承接一二○部電影拍攝案，去年約七十部，大多都是集中在地面交通調度，這次高空攀爬風險與難度不言可喻，直播拍攝工程浩大，是影委會面臨最大挑戰之一，從半年前接獲國外製播團隊詢問後，就開始來回與各單位協商，三個月前舉行協調會時，真的緊張到睡不著。

在一○一上班的蔡姓員工說，這是很好的行銷，將帶動台北觀光，讓世界再看到台灣地標。「覺得滿厲害的！」關注極限挑戰的林先生說，台灣可以更開放一點，勇於各種正向挑戰活動，對台北市、台灣的觀光行銷一定很有幫助。

中華優質旅遊發展理事長李奇嶽認為，要提升台北觀光行銷，應要讓外國人、台灣人有感，「喜歡來，去消費」，不是找蜘蛛人爬一爬而已。「有話題也還是很好，可以讓大家聚焦。」但要帶動觀光，還是要有更優質的環境。

