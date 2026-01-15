聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／台南年貨大街 重現眷村記憶

聯合報／ 記者吳淑玲
記者吳淑玲／攝影
記者吳淑玲／攝影

迎接馬年，台南市推出眷村年貨嘉年華，本月23日至25日每天上午10時至晚間9時在永康區永華路（永興路至永平街）及探索教育公園集結近百攤年貨與眷村美食、藝文表演。市長黃偉哲（右二）說，永康是台南眷戶最多的行政區，盼透過年貨大街重現眷村年節記憶。

台南 年貨大街 眷村

延伸閱讀

男團偶像大開深V秀MIKIMOTO珠寶 奔騰馬年限定款迎新春

曾是台南最大眷戶 永康首辦眷村年貨嘉年華百餘攤懷舊年味

2026年馬年紀念鈔幣預約 一分鐘售罄 二級市場價格飛漲

倫敦台北上海與洛杉磯同步展出 藍騎士藝術推出馬年特展「天馬」

相關新聞

今年首颱「洛鞍」最快明凌晨生成 下周再有冷氣團降溫有感

今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨至白天生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，颱風直接影響台灣的機率低，但恐加強東北風強度；周...

健康主題館／新型導管瓣膜置換術 2成病人手術隔天出院

台灣正式進入超高齡社會，高齡化趨勢讓心臟瓣膜疾病患者逐年增加，台大醫院心血管中心近年導入「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術」...

霍諾德要徒手攀101…北市影委會：直播工程浩大 安全壓力爆表

攀岩家阿利克斯霍諾德本月廿四日將直播徒手攀爬台北一○一。北市電影委員會副主委饒紫娟說，Netflix團隊半年前就申請行政...

不只蜘蛛人極限挑戰101 奧跳傘家2007年驚天一跳

攀岩家阿利克斯霍諾德再度挑戰極限，將於一月廿四日在沒有任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北一○一外牆，但台北一○一成...

鼻子老是「包水餃」 神經阻斷改善鼻過敏

根據統計，台灣人過敏性鼻炎盛行率約為20%至30%，20歲以下族群更高達37.8%，大約每5人就有2人飽受鼻過敏困擾，可...

骨折術後腳腫難消 原來靜脈出問題

80歲的阿伯，3個月前因車禍造成右小腿骨折，接受骨頭固定手術，原以為只要耐心復原，行動能力就能慢慢恢復，沒想到術後右小腿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。