廣角鏡／台南年貨大街 重現眷村記憶

迎接馬年，台南市推出眷村年貨嘉年華，本月23日至25日每天上午10時至晚間9時在永康區永華路（永興路至永平街）及探索教育公園集結近百攤年貨與眷村美食、藝文表演。市長黃偉哲（右二）說，永康是台南眷戶最多的行政區，盼透過年貨大街重現眷村年節記憶。

