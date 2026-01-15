聽新聞
延退勞資協商 勞團：還是看雇主臉色

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

對於新指引，台灣工人鬥陣總工會理事長何政家直言，當初已揭示這個修法是雞肋、多餘的。若勞工具備相對的專業技術價值，就算已到強制退休年齡，公司也會主動留人，若職務可取代性高，而資深員工薪資高，公司當然不會想續聘，美其名勞資協商，最終還是取決資方意願，不是勞工想留就可留下來。

全國產業總工會理事長戴國榮認為，指引可以讓屆退勞工清楚個人「延退」或「退休再僱用」的相關勞動權益及保障，以利和雇主協商，最終准駁權還是在雇主身上。目前採勞資合意，但個別勞工幾無協商能力，雇主若認為有業務需要，就讓勞工延退，反之則拒絕。

戴國榮表示，今年起國營事業針對勞工身分的員工實施勞資協商延後退，由工會介入協商，但事業單位仍訂出得延後退的必要條件，包括考績表現、有無記過紀錄等，預防劣幣逐良幣。但國內中小微型企業占大多數，沒有工會組織，個別勞工很難行使協商權，勞工沒有選擇權。

何政家持同樣看法，他表示，修法前就可透過勞資協商延後退休，但勞工很難有決定權。

何政家表示，若要提高勞參率，政府應要求企業提高勞動條件、薪資，讓年輕人願意投入全職工作，而不是轉往外送員、接案等非典型勞動；提升薪酬待遇，也能讓勞工在退休後擁有足夠的經濟能力，維持老年生活安定。

