以醫學守護生命、以藝術回應世界 陳持平獲「史懷哲醫學科學傳奇獎」

在紀念史懷哲博士151歲誕辰之際，「敬畏生命頒獎贈勳暨感恩晚宴」於1月14日晚間在台北典華舉行。其中，最受矚目的「美國總統史懷哲醫學科學傳奇獎」，頒予馬偕紀念醫院婦產科資深醫師陳持平，表彰他卅餘年來在產前診斷、遺傳醫學與醫學人文上的卓越貢獻。

活動由唐獎教育基金會執行長陳振川開場致詞，並邀請奧地利駐台代表何士誠（Christian Helbig ）蒞臨頒獎，表彰在生物多樣性、永續農業、藝術科學與醫學人文創新等領域具卓越貢獻的傑出人士。得獎人包括台大森林環境暨資源系教授蔡明哲、師大美術系教授王瓊麗、「彧咖啡」創辦人蔡彧及陳持平。

陳振川指出，唐獎涵蓋永續發展、生技醫藥、漢學與法治四大領域，將世界頂尖研究轉化為青年可理解、可實踐的知識，培養具備全球視野與倫理思考的新世代。這與史懷哲「敬畏生命」的精神彼此映照，在充滿不確定性的時代，唯有結合專業、良知與教育，才能迎向挑戰，為人類共同的未來開創新局。

主辦單位國際史懷哲基金會亞洲分會指出，陳持平在學術研究與臨床實務上屢創突破，更以對生命的堅持與同理，重新定義現代醫師的社會角色，充分體現史懷哲「敬畏生命」的核心理念。

改寫診斷標準，為生命留下可能

陳持平是全球頂尖的產前診斷與胎兒醫學專家，長年專注於鑲嵌型染色體異常等高難度案例。他率先提出以「未培養羊水細胞」進行基因檢測，成功修正傳統培養法可能造成的誤判，證明部分被判定為異常的胎兒其實擁有正常細胞。這項關鍵觀點，改寫了產前診斷的臨床標準，讓無數原本被建議引產的胎兒得以健康出生。

憑藉此一突破性貢獻，陳持平醫師被醫界譽為「醫界辛德勒」。他所發起與參與的「拯救胎兒計畫」，結合醫學、媒體與社會力量，為面臨艱難抉擇的家庭提供專業判斷與情感支持，也為胎兒生命權與女性生育權開啟更具人性與科學基礎的公共討論。

在學術成就方面，陳持平自1991年起發表超過500篇國際期刊論文，研究涵蓋遺傳診斷、胎兒異常偵測、染色體微陣列與AI醫療影像分析，並出版兩本由國際權威出版社Elsevier發行的專書。依據全球引文與學術影響力評比，他連續多年入選「全球前2%頂尖科學家」，並在2025年ScholarGPS「產前檢測」世界排名中名列前段，與多位國際重量級學者並列。

國際史懷哲基金會亞洲分會在推薦書中指出，陳持平醫師現任馬偕紀念醫院婦產部要職，亦為多所大學之教授，其研究與臨床影響力不僅深植台灣，更對亞太地區乃至全球產前醫學帶來長遠改變。

醫學之外，以藝術回應生命

不同於多數醫學科學家，陳持平亦是一位長期投入創作的藝術家。面對人生低潮與臨床現場的生死重量，他以繪畫作為自我療癒與社會對話的方式。2去年，他於中正紀念堂 舉辦《大愛大美》個展，展出逾150件以生命為主題的畫作融合醫學觀察與人文情感，感動無數觀眾，亦被史懷哲基金會視為當代人道精神的具體展現。

陳持平表示，未來他的畫作拍賣所得，多數捐助「拯救胎兒計畫」相關行動，形成醫學、藝術與公益彼此回饋的善循環。主辦單位形容，這正是史懷哲精神在21世紀的生動寫照——專業不只服務技術，更回應人的苦難。

國際史懷哲基金會亞洲分會主席王杉財表示，「美國總統史懷哲醫學科學傳奇獎」源自美國前總統喬治．布希提出的「千點之光」理念，象徵無數志願與專業力量如繁星般照亮社會。「陳持平醫師正是這樣的一道光」，他在高度專業的醫學領域中，始終為生命保留最大善意與可能。 「敬畏生命頒獎贈勳暨感恩晚宴」今天晚間舉行，唐獎教育基金會執行長陳振川致詞強調，知識若缺乏良知，只會放大風險；專業若沒有慈悲，終將背離人性。記者邱文通／攝影