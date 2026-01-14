今彩539第115012期頭獎槓龜

快訊

中央社／ 台北14日電

今彩539第115012期開獎，中獎號碼01、33、16、35、02；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎190注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼937，壹獎95注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼4850，壹獎9注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

今彩539 台彩

