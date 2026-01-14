快訊

美股早盤／油金跳高！靜候高院關稅裁定 四大指數盡墨

老農津貼加碼？政院明拍板修法 國民年金及弱勢津貼近期也將檢討

堪比酒吧？美廉社冰櫃見5字「直接開喝還打折」 網驚：酒廉社不是叫假的

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友眼尖發現，美廉社冰櫃裡的酒水被貼上「開罐折5元」的標籤，令他好奇「是要現場開來喝嗎？」美廉社門市。業者／提供
有網友眼尖發現，美廉社冰櫃裡的酒水被貼上「開罐折5元」的標籤，令他好奇「是要現場開來喝嗎？」美廉社門市。業者／提供

美廉社以「巷弄裡的社區超市」著稱，由於商品物美價廉，且酒水品項豐富，不時推出各種優惠折扣，被網友戲稱為「酒廉社」。最近有網友眼尖發現，美廉社冰櫃裡的酒水被貼上「開罐折5元」的標籤，令他好奇「是要現場開來喝嗎？」貼文一出，釣出一票網友幽默回應，也讓美廉社官方小編親自出面解釋，原來只要結帳時現場開罐，就能享有優惠，不必真的喝掉。

一位網友在社群平台Threads發文，表示自己在逛美廉社時發現，冰櫃裡的酒水標價寫著「開罐折5元」，讓他不禁疑惑發問：「問一下，是現場開來喝的意思嗎？」原PO也附上一張圖片，只見冰櫃幾款不同品牌的酒類，都貼著「開罐折5元」的字樣，底下顯示「限時從18時至22時」，令人疑惑是否要在結帳時「直接開喝」才有折扣。

貼文發布後，一票網友紛紛嗨喊：「『酒廉社』不是叫假的」、「美廉社就是一間酒吧，去酒吧不現喝難不成外帶嗎」、「現在喝酒約美廉社嗎？」、「酒精路跑」、「警方：我覺得在美廉社設臨檢就可以了」；也有過來人分享經驗，表示「開罐是真的開，前幾天有買」、「是，結完帳直接開」、「開罐就折！不用喝完，前陣子很常晚上散步去買」、「你可以用保溫瓶裝，多開幾瓶」、「記得自帶環保杯，開罐之後倒過去」。

事實上，一周前美廉社的官方Threads就有發文分享該活動，只要顧客在晚上6點至10點購買台啤、虎牌、海尼根全系列酒水，並在結帳時現場開罐，便可以享有每罐現折5元的優惠。美廉社小編也回覆該則脆文釋疑，表示：「不用喝啦，讓店員聽到『咔嚓』聲就可以啦！（喝酒不開車）」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美廉社 Threads 酒精 品牌

相關新聞

韓團BTS高雄演唱會傳飯店關房漲價…粉絲揚言抵制 觀光局出手查辦

南韓天團BTS防彈少年團宣布2026世界巡演行程，確定11月19日、21日、22日3天在高雄開唱，消息一出，引爆粉絲訂房...

今年首颱「洛鞍」最快明凌晨生成 下周再有冷氣團降溫有感

今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨至白天生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，颱風直接影響台灣的機率低，但恐加強東北風強度；周...

農會改選傳以北農股權委託書換回饋獎勵金 農業部將查

針對外傳「中華民國農會以北農股權委託書作為核發回饋獎勵金依據」一事，農業部表示，已啟動法律適用的釐清程序，若該行為確有違...

以醫學守護生命、以藝術回應世界 陳持平獲「史懷哲醫學科學傳奇獎」

在紀念史懷哲博士151歲誕辰之際，「敬畏生命頒獎贈勳暨感恩晚宴」於1月14日晚間在台北典華舉行。其中，最受矚目的「美國總...

堪比酒吧？美廉社冰櫃見5字「直接開喝還打折」 網驚：酒廉社不是叫假的

美廉社以「巷弄裡的社區超市」著稱，由於商品物美價廉，且酒水品項豐富，不時推出各種優惠折扣，被網友戲稱為「酒廉社」。最近有網友眼尖發現，冰櫃裡的酒水被貼上「開罐折5元」的標籤

馬偕兒童醫院獲《Newsweek》百大兒科專科醫院 院長：孩子一個不能少

美國新聞周刊（Newsweek）去年公布2025年亞太兒科專科醫院評比結果，台灣僅有三家醫院進入百大醫院榜單中。其中排名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。