堪比酒吧？美廉社冰櫃見5字「直接開喝還打折」 網驚：酒廉社不是叫假的

美廉社以「巷弄裡的社區超市」著稱，由於商品物美價廉，且酒水品項豐富，不時推出各種優惠折扣，被網友戲稱為「酒廉社」。最近有網友眼尖發現，美廉社冰櫃裡的酒水被貼上「開罐折5元」的標籤，令他好奇「是要現場開來喝嗎？」貼文一出，釣出一票網友幽默回應，也讓美廉社官方小編親自出面解釋，原來只要結帳時現場開罐，就能享有優惠，不必真的喝掉。

一位網友在社群平台Threads上發文，表示自己在逛美廉社時發現，冰櫃裡的酒水標價寫著「開罐折5元」，讓他不禁疑惑發問：「問一下，是現場開來喝的意思嗎？」原PO也附上一張圖片，只見冰櫃幾款不同品牌的酒類，都貼著「開罐折5元」的字樣，底下顯示「限時從18時至22時」，令人疑惑是否要在結帳時「直接開喝」才有折扣。

貼文發布後，一票網友紛紛嗨喊：「『酒廉社』不是叫假的」、「美廉社就是一間酒吧，去酒吧不現喝難不成外帶嗎」、「現在喝酒約美廉社嗎？」、「酒精路跑」、「警方：我覺得在美廉社設臨檢就可以了」；也有過來人分享經驗，表示「開罐是真的開，前幾天有買」、「是，結完帳直接開」、「開罐就折！不用喝完，前陣子很常晚上散步去買」、「你可以用保溫瓶裝，多開幾瓶」、「記得自帶環保杯，開罐之後倒過去」。

事實上，一周前美廉社的官方Threads就有發文分享該活動，只要顧客在晚上6點至10點購買台啤、虎牌、海尼根全系列酒水，並在結帳時現場開罐，便可以享有每罐現折5元的優惠。美廉社小編也回覆該則脆文釋疑，表示：「不用喝啦，讓店員聽到『咔嚓』聲就可以啦！（喝酒不開車）」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康