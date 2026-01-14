韓團BTS高雄演唱會傳飯店關房漲價…粉絲揚言抵制 觀光局出手查辦

南韓天團BTS防彈少年團宣布2026世界巡演行程，確定11月19日、21日、22日3天在高雄開唱，消息一出，引爆粉絲訂房熱潮，但演唱會尚未登場，卻傳出高雄飯店火速操作關房漲價，疑似哄抬房價；高市觀光局回應，已完成蒐證並啟動旅宿稽查，絕不容許違法超出備查房價。

BTS高雄場尚未公布正式場地，外界普遍推測將在可容納大批人潮的世運主場館舉行，3場演出可望吸引超過10萬名歌迷湧入高雄。

就在官宣不久，網路流出疑似飯店公關群組對話截圖，內容提及「聽到BTS演唱會消息，能做的就是趕快關房漲價」，甚至獲得多名業界人員留言附和，貼文雖已刪除，截圖在社群平台瘋傳，引發粉絲強烈反彈，揚言抵制高雄住宿。

另有網友實測指出，距離演唱會仍有10個月時間，部分訂房平台卻已顯示世運主場館周邊「96％住宿無法預訂」，質疑是否有人為操作房源，提前鎖房、拉抬價格。

對此，高市觀光局表示，已掌握相關訊息並完成蒐證，隨即通知旅宿公會、各家飯店及OTA訂房平台，要求嚴格遵守法規，同時啟動旅宿稽查作業，將密切監控市場狀況，請民眾放心，若有違法情事，必定依法嚴懲。

網傳「一晚漲到1萬8千元」，觀光局長高閔琳也在社群平台回應，指出必須區分違法哄抬房價與自由市場機制，她說明，旅宿業本就有淡旺季之分，只要房價未超過向地方政府報備的備查房價，即屬合法；例如國際五星級飯店的行政套房，或可多人入住的Villa，原本定價就偏高，並非漲價即違規。

高閔琳強調，若是設備、等級明顯不符的房型，卻惡意調高價格並超出備查房價收費，觀光局一定會主動查辦，並依發展觀光條例規定，視情節處以新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，必要時並可要求限期改善，籲旅宿業者自律，共同維護高雄的城市形象，讓國內外歌迷安心來高雄看演唱會。