快訊

首颱洛鞍最快明生成！這3地低溫下探10度 下周迎冷氣團再降溫

新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

外資不演了…台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

今彩539第115012期開獎

中央社／ 台北14日電

今彩539第115012期開獎，中獎號碼01、33、16、35、02。3星彩中獎號碼937，4星彩中獎號碼4850。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539 台彩

延伸閱讀

財神降臨！大樂透頭獎1.1億元一注獨得 開在「這縣市」

今彩539頭獎幸運得主逾期仍未現身 台彩：獎金充公

台灣彩券發尋人啟事 籲頭獎中獎人趕緊出面領獎

今彩539第115001期開獎

相關新聞

韓團BTS高雄演唱會傳飯店關房漲價…粉絲揚言抵制 觀光局出手查辦

南韓天團BTS防彈少年團宣布2026世界巡演行程，確定11月19日、21日、22日3天在高雄開唱，消息一出，引爆粉絲訂房...

今年首颱「洛鞍」最快明凌晨生成 下周再有冷氣團降溫有感

今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨至白天生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，颱風直接影響台灣的機率低，但恐加強東北風強度；周...

食品輸入業者庫存「過期8年雞排」 食藥署稽查開罰30萬元

我國食品高度仰賴進口，輸入原料、半成品及成品流動範圍廣，衛福部食藥署近期實施「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核...

馬偕兒童醫院獲《Newsweek》百大兒科專科醫院 院長：孩子一個不能少

美國新聞周刊（Newsweek）去年公布2025年亞太兒科專科醫院評比結果，台灣僅有三家醫院進入百大醫院榜單中。其中排名...

台積電百萬股票獎落誰家？萊爾富福袋首名幸運兒出爐

萊爾富去年首創推出「福袋抽股票」活動，引爆市場話題。今年春節檔期再度升級，不僅延續抽出台積電股票，更加碼輝達（NVIDIA）股票。萊爾富今天下午3點在官方臉書粉絲專頁公開直播抽獎，登錄期間自10月29日至1月13日，第一階段累計登錄序號突破67萬筆，現場抽出頭獎台積電股票，中獎編號為「0494204」，依14日台積電收盤價計算，每張市值約171.5萬元，實際價值將以股票贈與轉帳前一日收盤價為準。

民眾用維基百科查資訊使用率下降 數發部：反映AI時代來臨

數發部近期公布114年數位近用調查報告，民眾透過維基百科查詢資訊的使用率為46.9%，較113年下降3.4個百分點，為1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。