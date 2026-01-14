今彩539第115012期開獎

萊爾富去年首創推出「福袋抽股票」活動，引爆市場話題。今年春節檔期再度升級，不僅延續抽出台積電股票，更加碼輝達（NVIDIA）股票。萊爾富今天下午3點在官方臉書粉絲專頁公開直播抽獎，登錄期間自10月29日至1月13日，第一階段累計登錄序號突破67萬筆，現場抽出頭獎台積電股票，中獎編號為「0494204」，依14日台積電收盤價計算，每張市值約171.5萬元，實際價值將以股票贈與轉帳前一日收盤價為準。

2026-01-14 19:02