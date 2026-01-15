聽新聞
骨折術後腳腫難消 原來靜脈出問題

聯合報／ 蔡承根／義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師
左圖為術後潰瘍傷口完全癒合，右圖為血管內超音波顯示髂靜脈嚴重狹窄。圖／蔡承根醫師提供
左圖為術後潰瘍傷口完全癒合，右圖為血管內超音波顯示髂靜脈嚴重狹窄。圖／蔡承根醫師提供

80歲的阿伯，3個月前因車禍造成右小腿骨折，接受骨頭固定手術，原以為只要耐心復原，行動能力就能慢慢恢復，沒想到術後右小腿持續腫脹，皮膚顏色逐漸變深，尤其到了下午，腫脹情況更明顯，怎麼休息、抬腿都不太消。

家人擔心他的小腿內側出現傷口，反覆換藥卻遲遲無法癒合，最後形成靜脈潰瘍。原本持續追蹤的骨科醫師也察覺異常，認為問題可能不只是骨折後恢復慢，於是轉介至血管科進一步評估。

超音波檢查發現，阿伯的右下肢除了有明顯靜脈逆流，還合併髂靜脈阻塞，導致整條腿的靜脈回流長期受阻。換句話說，骨折只是導火線，真正讓腳腫消不下來、皮膚變黑、傷口好不了的原因，是血液無法順利回流至心臟，下肢長時間處在高靜脈壓的狀態。

靜脈就像腿部的排水管，負責把組織液與代謝廢物送回心臟。當靜脈因阻塞或逆流而失去功能，水分與壓力便會滯留在腿部，久而久之造成慢性水腫、色素沉澱，甚至引發皮膚發炎與潰瘍。這類情況在高齡者、曾受外傷或接受手術的病人身上並不少見，卻常被誤以為只是年紀大、復原較慢。

治療過程中，阿伯除了接受靜脈曲張手術改善表淺靜脈逆流，也因髂靜脈阻塞明顯，進一步接受血管支架置放，重新打通深層靜脈回流通道。術後三個月，右下肢腫脹明顯改善，皮膚顏色逐漸變淡，原本久治不癒的潰瘍傷口也順利完全癒合，行動能力隨之提升。

提醒民眾，若在骨折、手術或長時間活動受限後，出現腳腫遲遲不退、下午特別嚴重、皮膚變黑，甚至傷口難以癒合的情況，不能只把焦點放在骨頭或皮膚表面，也應評估是否與靜脈回流不良有關。腳腫不一定只是復原慢，有時是血回不去，真正的問題其實藏在靜脈裡。

手術 骨折 醫師 病人 靜脈曲張

