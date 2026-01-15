聽新聞
鼻子老是「包水餃」 神經阻斷改善鼻過敏

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
台灣每5人有2人有鼻過敏困擾，每天起床會打噴嚏、流鼻水，衛生紙不離手，鼻子老是包水餃。圖／123RF
台灣每5人有2人有鼻過敏困擾，每天起床會打噴嚏、流鼻水，衛生紙不離手，鼻子老是包水餃。圖／123RF

根據統計，台灣人過敏性鼻炎盛行率約為20%至30%，20歲以下族群更高達37.8%，大約每5人就有2人飽受鼻過敏困擾，可能天天都出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞等症狀，衛生紙不離手，鼻子老是在「包水餃」，對生活品質造成影響。

32歲吳小姐有鼻過敏問題，每天起床後噴嚏不斷、鼻水直流，必須隨身攜帶整包衛生紙，甚至伴隨耳悶感與慢性咳嗽，多年來使用抗組織胺與類固醇鼻噴劑治療，療效卻逐漸減弱，因此赴台北中山醫院耳鼻喉科醫師林鴻穎門診就醫，經評估建議接受「微創後鼻神經阻斷手術」，術後兩周鼻子敏感度明顯下降，早晨不再鼻水狂流、打噴嚏，呼吸與睡眠品質也大幅改善。

過去慢性鼻炎治療，多以口服抗組織胺與類固醇鼻噴劑為主，對部分患者效果有限。林鴻穎指出，近年發展的「後鼻神經阻斷手術」，是在內視鏡輔助下，利用低溫射頻消融技術，阻斷調控鼻黏膜感覺與分泌的後鼻神經，手術約30分鐘，鼻過敏症狀改善率可達7至9成，明顯減少打噴嚏與鼻水分泌。

許多鼻炎患者同時合併鼻塞問題，林鴻穎說，後鼻神經阻斷手術亦可與下鼻甲肥大切除或鼻中膈矯正等鼻塞矯正手術同步進行，一次解決鼻水與鼻塞兩大困擾，對藥物治療效果不佳的患者，是另一種治療選擇。

林鴻穎指出，過去常見的二氧化碳雷射鼻黏膜手術，較容易造成鼻黏膜大範圍破壞，影響鼻腔正常生理功能且復發率較高；翼管神經截除手術則因截除較上游神經，術後可能出現乾眼等副作用。新式後鼻神經阻斷手術消融位置較下游，能減少熱傷害範圍，同時有效降低術後淚液分泌不足、眼睛乾澀等風險

林鴻穎提醒，後鼻神經阻斷手術屬於微創手術，手術時間短、恢復期快，但仍需留意術後出血等風險，且並非所有鼻炎患者都適合此治療方式。民眾若有長期鼻炎相關症狀，應先接受專業醫師評估，釐清病因後，再與醫師討論最合適的治療方案。

