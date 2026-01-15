鼻子老是「包水餃」 神經阻斷改善鼻過敏
根據統計，台灣人過敏性鼻炎盛行率約為20%至30%，20歲以下族群更高達37.8%，大約每5人就有2人飽受鼻過敏困擾，可能天天都出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞等症狀，衛生紙不離手，鼻子老是在「包水餃」，對生活品質造成影響。
32歲吳小姐有鼻過敏問題，每天起床後噴嚏不斷、鼻水直流，必須隨身攜帶整包衛生紙，甚至伴隨耳悶感與慢性咳嗽，多年來使用抗組織胺與類固醇鼻噴劑治療，療效卻逐漸減弱，因此赴台北中山醫院耳鼻喉科醫師林鴻穎門診就醫，經評估建議接受「微創後鼻神經阻斷手術」，術後兩周鼻子敏感度明顯下降，早晨不再鼻水狂流、打噴嚏，呼吸與睡眠品質也大幅改善。
過去慢性鼻炎治療，多以口服抗組織胺與類固醇鼻噴劑為主，對部分患者效果有限。林鴻穎指出，近年發展的「後鼻神經阻斷手術」，是在內視鏡輔助下，利用低溫射頻消融技術，阻斷調控鼻黏膜感覺與分泌的後鼻神經，手術約30分鐘，鼻過敏症狀改善率可達7至9成，明顯減少打噴嚏與鼻水分泌。
許多鼻炎患者同時合併鼻塞問題，林鴻穎說，後鼻神經阻斷手術亦可與下鼻甲肥大切除或鼻中膈矯正等鼻塞矯正手術同步進行，一次解決鼻水與鼻塞兩大困擾，對藥物治療效果不佳的患者，是另一種治療選擇。
林鴻穎指出，過去常見的二氧化碳雷射鼻黏膜手術，較容易造成鼻黏膜大範圍破壞，影響鼻腔正常生理功能且復發率較高；翼管神經截除手術則因截除較上游神經，術後可能出現乾眼等副作用。新式後鼻神經阻斷手術消融位置較下游，能減少熱傷害範圍，同時有效降低術後淚液分泌不足、眼睛乾澀等風險。
林鴻穎提醒，後鼻神經阻斷手術屬於微創手術，手術時間短、恢復期快，但仍需留意術後出血等風險，且並非所有鼻炎患者都適合此治療方式。民眾若有長期鼻炎相關症狀，應先接受專業醫師評估，釐清病因後，再與醫師討論最合適的治療方案。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言