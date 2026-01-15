健康主題館／新型導管瓣膜置換術 2成病人手術隔天出院

台灣正式進入超高齡社會，高齡化趨勢讓心臟瓣膜疾病患者逐年增加，台大醫院心血管中心近年導入「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術」，心臟瓣膜疾病病人不須全身麻醉、不必入住加護病房，隔天即可出院，且傷口比傳統的經導管主動脈瓣膜置換術更小，經一年實際執行，病患逾3成手術後可直接轉往普通病房，近2成病人隔日就順利出院。

台大醫院院長余忠仁表示，心臟瓣膜會隨年紀退化，過去心臟瓣膜置換需進行開胸手術，待心臟停止後才能進行置換，台大2010年已導入經導管心臟瓣膜置換術，病人不必長期住院，恢復速度也加快很多，近期導入極簡式經導管主動脈瓣膜置換術，病人傷口更小，結合多專科團隊，可減少住院時間，大幅提高安全性。

可以免住加護病房

台大醫院統計，使用「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術（Minmalist TAVR）」病人，33%術後直接轉普通病房，不需住加護病房，19%病人隔日就順利出院。台大醫院心血管中心主治醫師林茂欣說，病人平均住院時間僅3天，與傳統開胸手術平均5至10天住院相比大幅縮短，且可形成多贏局面，減少高齡長者院內感染，或臥床過久喪失行動能力，空出病房也能提升周轉率，緩解急診壅塞。

林茂欣指出，國內實施個別醫院總額，使用這項新型瓣膜，可在同一治療情況下，減少病房使用，節省資源，對健保與醫院都是好事。此外，我國醫療產業碳排量高，住院一天相當於開車133至229公里碳排，住加護病房一天形同開車367至742公里，相當於開車繞半圈台灣，使用新型術式後，去年30位病人不用住加護病房，等於少開車繞行台灣15至30圈。

幾天後能騎車出門

接受Minmalist TAVR手術治療的69歲王女士說，她因心臟瓣膜疾病接受2次手術，第一次為傳統開胸手術，術後住院長達2周，其中約1周時間住在加護病房，且身體相當不適，「躺也不是、坐也不是」，第2次治療則使用極簡式經導管手術，第1天住院準備，第2天進行1.5小時手術，第3天就順利出院，回家後容易喘的症狀獲得緩解，幾天後就能騎車出門，觀察至今一切正常，沒有任何不適。

林茂欣指出，院方提供患者治療後14天遠距醫療監測，由護理團隊監測病人狀況，監測其生理數值，如出現嚴重併發症，可及時介入。未來院方規畫成立「一站式心臟團隊」治療平台，將這項治療模式，擴展至其他瓣膜疾病，如主動脈瓣逆流、二尖瓣及三尖瓣疾病等治療。

研議擴大健保給付

衛福部長石崇良說，以導管進行心臟瓣膜置換，對高齡、身體狀況不佳，無法負荷傳統開胸手術病人而言，是較佳選項，但手術費用高昂，健保署已開放符合特定條件病人，可獲健保給付，至於是否擴大適用對象，將循健保給付作業程序，先執行醫療科技評估（HTA），參考各國建議，與國內專家討論後，確認成本效益可行，再進行研議。