健康你我他／自製營養精力湯 開啟活力的一天
三餐中我最愛吃早餐，早起的我每天先喝下500㏄的溫水，然後去早餐店吃早餐，吃飽後就到樓下小公園散步，等待每天順暢的感覺出現後，再去上班。這樣開始我的一日之晨。
直到前年元旦，因腹痛而急診，安排胃鏡確診胃潰瘍復發，才驚覺是外食的油膩刺激胃部，於是我開始找資料在家自製早餐。
假日的早餐，製作時間較充裕，將地瓜、南瓜及蛋放入電鍋蒸，就去公園走走，順路帶回一份報紙，回到家準備一杯溫豆漿、泡碗麥片加芝麻粉及些許奇亞籽，搭配香蕉切片、柳丁、葡萄等，邊吃早餐邊看報紙，喜悅的飽足感，帶來一天滿滿的精氣神！
平日的早餐，則是蘋果及堅果撒上黑胡椒粒，以及地瓜葉、羽衣甘藍、南瓜、紫苜蓿芽等蔬菜或藍莓，再加入300㏄的水到果汁機攪打，就成了一杯營養豐盛的精力湯；或是燕麥搭配優格加荷包蛋，泡杯咖啡，來份報紙，細細品嘗精心調配的早餐，就是我啟動一天上班活力的開始。
這些食材富含蛋白質、膳食纖維、鉀與鎂礦物質、維生素A、B、C、E等營養成分，具抗氧化作用，可提升免疫力、促進腸道健康、降低膽固醇、穩定血糖、血脂，對身體該有的天然營養來源都補上了。
我的早餐完美無瑕的配合時令水果、蔬菜，讓我開啟每一天的元氣。
