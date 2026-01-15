聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／自製營養精力湯 開啟活力的一天

聯合報／ 文／李淑華（高市鳳山）
我的早餐完美配合時令水果、蔬菜，開啟每一天的元氣。圖／李淑華提供
我的早餐完美配合時令水果、蔬菜，開啟每一天的元氣。圖／李淑華提供

三餐中我最愛吃早餐，早起的我每天先喝下500㏄的溫水，然後去早餐店吃早餐，吃飽後就到樓下小公園散步，等待每天順暢的感覺出現後，再去上班。這樣開始我的一日之晨。

直到前年元旦，因腹痛而急診，安排胃鏡確診胃潰瘍復發，才驚覺是外食的油膩刺激胃部，於是我開始找資料在家自製早餐。

假日的早餐，製作時間較充裕，將地瓜南瓜及蛋放入電鍋蒸，就去公園走走，順路帶回一份報紙，回到家準備一杯溫豆漿、泡碗麥片加芝麻粉及些許奇亞籽，搭配香蕉切片、柳丁、葡萄等，邊吃早餐邊看報紙，喜悅的飽足感，帶來一天滿滿的精氣神！

平日的早餐，則是蘋果及堅果撒上黑胡椒粒，以及地瓜葉、羽衣甘藍、南瓜、紫苜蓿芽等蔬菜或藍莓，再加入300㏄的水到果汁機攪打，就成了一杯營養豐盛的精力湯；或是燕麥搭配優格加荷包蛋，泡杯咖啡，來份報紙，細細品嘗精心調配的早餐，就是我啟動一天上班活力的開始。

這些食材富含蛋白質、膳食纖維、鉀與鎂礦物質、維生素A、B、C、E等營養成分，具抗氧化作用，可提升免疫力、促進腸道健康、降低膽固醇、穩定血糖、血脂，對身體該有的天然營養來源都補上了。

我的早餐完美無瑕的配合時令水果、蔬菜，讓我開啟每一天的元氣。

早餐店 南瓜 地瓜 食材 腹痛 纖維 黑胡椒

延伸閱讀

消水腫神器「南瓜」：河智苑南瓜拿鐵、IU南瓜豆漿、朴信惠南瓜水，韓星瘦身喝法一次學！

「酸種麵包VS全麥麵包」哪一種比較健康？營養師：穩血糖、好消化就選它

營養師揭讓手腳不冰冷「黃金食物組合」改善血液循環、預防貧血

「南瓜留下！」高市府借展草間彌生作品 農科廠商抗議：心臟被挖走

相關新聞

今年首颱「洛鞍」最快明凌晨生成 下周再有冷氣團降溫有感

今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨至白天生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，颱風直接影響台灣的機率低，但恐加強東北風強度；周...

健康主題館／新型導管瓣膜置換術 2成病人手術隔天出院

台灣正式進入超高齡社會，高齡化趨勢讓心臟瓣膜疾病患者逐年增加，台大醫院心血管中心近年導入「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術」...

霍諾德要徒手攀101…北市影委會：直播工程浩大 安全壓力爆表

攀岩家阿利克斯霍諾德本月廿四日將直播徒手攀爬台北一○一。北市電影委員會副主委饒紫娟說，Netflix團隊半年前就申請行政...

不只蜘蛛人極限挑戰101 奧跳傘家2007年驚天一跳

攀岩家阿利克斯霍諾德再度挑戰極限，將於一月廿四日在沒有任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北一○一外牆，但台北一○一成...

鼻子老是「包水餃」 神經阻斷改善鼻過敏

根據統計，台灣人過敏性鼻炎盛行率約為20%至30%，20歲以下族群更高達37.8%，大約每5人就有2人飽受鼻過敏困擾，可...

骨折術後腳腫難消 原來靜脈出問題

80歲的阿伯，3個月前因車禍造成右小腿骨折，接受骨頭固定手術，原以為只要耐心復原，行動能力就能慢慢恢復，沒想到術後右小腿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。