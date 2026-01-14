快訊

查9年只記申誡…捷警隊惡狼性侵女兒還性騷女警 北市警揭內情

澳網／就差1分！葛藍喬安娜錯過百萬澳幣獎金

年初就政治豪賭…高市早苗籌劃「閃電解散」眾院 造王者也不知情

台灣國樂團「驫」新樂季 經典加跨界樣貌多元

中央社／ 台北14日電

台灣國樂團2026年新樂季節目內容揭曉，以「驫」為年度主軸，有向一代指揮大師彭修文致敬的音樂會，也有琵琶與吉他的跨界對話，展現國樂在當代文化脈絡中的多元樣貌。

首席客席指揮許瀞心今天在開季記者會表示，相較於西樂已有四、五個世紀的歷史，編制定型也相對成熟；國樂仍處於發展階段，具備極大的彈性與能量，創新空間無窮無盡，很值得與台灣國樂團持續探索，「我們有速度、有溫度，更有廣度，相信2026年台灣國樂團已經準備好了。」

傳藝中心主任陳悅宜表示，經過一段時間空缺，終於迎來許瀞心擔任首席客席指揮，「許指揮的聘任經過學者專家高度共識提名，更獲得團員相當高票的推薦，我們第一次碰面，理念相當契合，能將樂團託付給她，我很開心。」

許瀞心說，國樂的迷人之處，在於每項樂器都有強烈的個性，「而將這些個性融合，正是樂團最獨特的聲音厚度。」她強調，台灣國樂團2026年樂季不只要「跑得快」，更要「跑得深」，新樂季節目將透過跨界對話，展現台灣海島文化包容、開放的特質，向世界傳遞有溫度、有故事的聲音。

台灣國樂團2026年新樂季由「心韻・新韻」音樂會揭開序幕，邀請琵琶名家林慧寬與吉他演奏家林家瑋合作，呈現國樂與多元音樂語彙交會的可能；「一代宗師」音樂會集結北高三團，向國樂大師彭修文致敬；6月份的「回眸」音樂會由周聖文指揮，以名曲「陽明春曉」為引子，呈現台灣國樂60年來發展軌跡。

除了音樂會，台灣國樂團也致力文化平權與人才培育，其中「國樂頻道」系列節目，透過環境教育與在地文化等主題，打造「0到99歲」都可參與的音樂空間。

台灣國樂團今年也首度與萬海航運慈善基金會攜手，共同辦理第八屆「愛有為」萬海慈善身障者才藝徵選大賽，提供身心障礙表演者圓夢的專業舞台。

許瀞心也勉勵團員，演奏音樂要賦予生命力，「音樂不該只是樂譜上靜態的白紙黑字，我們要透過演奏來講故事，展現音樂的生命力與情感連結。」

音樂會 國樂 樂團

延伸閱讀

首席指揮沙尼最後任期 鹿特丹愛樂三訪衛武營

出席蔣經國紀念音樂會 蔣萬安引用「今天不做明天後悔」：不只是標語

跨世代歌聲致敬永恆天后 雲林「把時代唱成鄧麗君」音樂會免費索票

墾丁龍磐公園迎曙光 民眾演奏管樂互道新年快樂

相關新聞

今年首颱「洛鞍」最快明凌晨生成 下周再有冷氣團降溫有感

今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨至白天生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，颱風直接影響台灣的機率低，但恐加強東北風強度；周...

食品輸入業者庫存「過期8年雞排」 食藥署稽查開罰30萬元

我國食品高度仰賴進口，輸入原料、半成品及成品流動範圍廣，衛福部食藥署近期實施「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核...

新竹關西日夜溫差逾20度 桃竹苗15日續防低溫

氣象署表示，今天新竹關西日夜溫差逾20度，今晚明晨輻射冷卻影響，桃竹苗地區留意10度以下氣溫；今年第1號颱風洛鞍最快明天...

台中榮總爆無照醫材執刀 石崇良曝：將研擬全國性手術管理指引

台中榮總三名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過三年。衛福部長石崇良於專訪上表示，衛福部...

冬天皮膚易乾癢 抹乳液無效！醫解「這時間」快塗更能鎖水

冬天一到，皮膚變得又乾又癢，擦乳液卻沒有太大的改善，乾燥瘙癢症狀持續加劇。長庚醫院皮膚部主治醫師吳吉妮表示，冬天氣溫低、...

馬偕兒童醫院獲《Newsweek》百大兒科專科醫院 院長：孩子一個不能少

美國新聞周刊（Newsweek）去年公布2025年亞太兒科專科醫院評比結果，台灣僅有三家醫院進入百大醫院榜單中。其中排名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。