台灣國樂團「驫」新樂季 經典加跨界樣貌多元
台灣國樂團2026年新樂季節目內容揭曉，以「驫」為年度主軸，有向一代指揮大師彭修文致敬的音樂會，也有琵琶與吉他的跨界對話，展現國樂在當代文化脈絡中的多元樣貌。
首席客席指揮許瀞心今天在開季記者會表示，相較於西樂已有四、五個世紀的歷史，編制定型也相對成熟；國樂仍處於發展階段，具備極大的彈性與能量，創新空間無窮無盡，很值得與台灣國樂團持續探索，「我們有速度、有溫度，更有廣度，相信2026年台灣國樂團已經準備好了。」
傳藝中心主任陳悅宜表示，經過一段時間空缺，終於迎來許瀞心擔任首席客席指揮，「許指揮的聘任經過學者專家高度共識提名，更獲得團員相當高票的推薦，我們第一次碰面，理念相當契合，能將樂團託付給她，我很開心。」
許瀞心說，國樂的迷人之處，在於每項樂器都有強烈的個性，「而將這些個性融合，正是樂團最獨特的聲音厚度。」她強調，台灣國樂團2026年樂季不只要「跑得快」，更要「跑得深」，新樂季節目將透過跨界對話，展現台灣海島文化包容、開放的特質，向世界傳遞有溫度、有故事的聲音。
台灣國樂團2026年新樂季由「心韻・新韻」音樂會揭開序幕，邀請琵琶名家林慧寬與吉他演奏家林家瑋合作，呈現國樂與多元音樂語彙交會的可能；「一代宗師」音樂會集結北高三團，向國樂大師彭修文致敬；6月份的「回眸」音樂會由周聖文指揮，以名曲「陽明春曉」為引子，呈現台灣國樂60年來發展軌跡。
除了音樂會，台灣國樂團也致力文化平權與人才培育，其中「國樂頻道」系列節目，透過環境教育與在地文化等主題，打造「0到99歲」都可參與的音樂空間。
台灣國樂團今年也首度與萬海航運慈善基金會攜手，共同辦理第八屆「愛有為」萬海慈善身障者才藝徵選大賽，提供身心障礙表演者圓夢的專業舞台。
許瀞心也勉勵團員，演奏音樂要賦予生命力，「音樂不該只是樂譜上靜態的白紙黑字，我們要透過演奏來講故事，展現音樂的生命力與情感連結。」
