快訊

查9年只記申誡…捷警隊惡狼性侵女兒還性騷女警 北市警揭內情

澳網／就差1分！葛藍喬安娜錯過百萬澳幣獎金

年初就政治豪賭…高市早苗籌劃「閃電解散」眾院 造王者也不知情

聽新聞
0:00 / 0:00

今年首颱「洛鞍」最快明凌晨生成 下周再有冷氣團降溫有感

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨至白天生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，颱風直接影響台灣的機率低，但恐加強東北風強度。 圖擷自中央氣象署
今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨至白天生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，颱風直接影響台灣的機率低，但恐加強東北風強度。 圖擷自中央氣象署

今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨至白天生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，颱風直接影響台灣的機率低，但恐加強東北風強度；周五前日夜溫差大，下周二再有另波冷氣團南下。

鄭傑仁說，明（15日）清晨各地寒冷，桃竹苗局部低溫下探10度；周五至周日（16至18日）北部、東半部降雨機率增；下周二（20日）又有強烈大陸冷氣團或冷氣團南下，各地再降溫。

鄭傑仁指出，明（15日）受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，日夜溫差大，各地多雲到晴，僅台東、恆春半島有零星短暫降雨。

周五至周日（16至18日）各地早晚偏涼，中南部日夜溫差大，降雨區域擴大，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。

下周一（19日）東北季風增強，下周二（20日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭轉冷；周三（21日）各地都偏冷。

溫度部分，鄭傑仁表示，明天中部以北、宜蘭低溫12至14度，南部15至17度，桃竹苗局部可能出現10度以下低溫。

下周二、周三收到冷空氣影響，中部以北、宜蘭低溫11至14度，高溫15至18度；南部、花東低溫14至17度，高溫18至24度。

此外，鄭傑仁提及，目前菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓最快明天凌晨至白天形成輕度颱風「洛鞍」，直接影響台灣機率低，但可能會加強東北風強度。

冷氣團 低溫 颱風

延伸閱讀

面對北宜高鐵政策爭議 宜蘭藍綠政治人物站出來齊聲吶喊「要高鐵」

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

把握晴朗好天氣！周末起水氣增 下周二冷氣團南下大降溫

日夜溫差大！明清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

相關新聞

今年首颱「洛鞍」最快明凌晨生成 下周再有冷氣團降溫有感

今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨至白天生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，颱風直接影響台灣的機率低，但恐加強東北風強度；周...

食品輸入業者庫存「過期8年雞排」 食藥署稽查開罰30萬元

我國食品高度仰賴進口，輸入原料、半成品及成品流動範圍廣，衛福部食藥署近期實施「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核...

新竹關西日夜溫差逾20度 桃竹苗15日續防低溫

氣象署表示，今天新竹關西日夜溫差逾20度，今晚明晨輻射冷卻影響，桃竹苗地區留意10度以下氣溫；今年第1號颱風洛鞍最快明天...

台中榮總爆無照醫材執刀 石崇良曝：將研擬全國性手術管理指引

台中榮總三名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過三年。衛福部長石崇良於專訪上表示，衛福部...

冬天皮膚易乾癢 抹乳液無效！醫解「這時間」快塗更能鎖水

冬天一到，皮膚變得又乾又癢，擦乳液卻沒有太大的改善，乾燥瘙癢症狀持續加劇。長庚醫院皮膚部主治醫師吳吉妮表示，冬天氣溫低、...

馬偕兒童醫院獲《Newsweek》百大兒科專科醫院 院長：孩子一個不能少

美國新聞周刊（Newsweek）去年公布2025年亞太兒科專科醫院評比結果，台灣僅有三家醫院進入百大醫院榜單中。其中排名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。