今年首颱「洛鞍」最快明凌晨生成 下周再有冷氣團降溫有感
今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨至白天生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，颱風直接影響台灣的機率低，但恐加強東北風強度；周五前日夜溫差大，下周二再有另波冷氣團南下。
鄭傑仁說，明（15日）清晨各地寒冷，桃竹苗局部低溫下探10度；周五至周日（16至18日）北部、東半部降雨機率增；下周二（20日）又有強烈大陸冷氣團或冷氣團南下，各地再降溫。
鄭傑仁指出，明（15日）受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，日夜溫差大，各地多雲到晴，僅台東、恆春半島有零星短暫降雨。
周五至周日（16至18日）各地早晚偏涼，中南部日夜溫差大，降雨區域擴大，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。
下周一（19日）東北季風增強，下周二（20日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭轉冷；周三（21日）各地都偏冷。
溫度部分，鄭傑仁表示，明天中部以北、宜蘭低溫12至14度，南部15至17度，桃竹苗局部可能出現10度以下低溫。
下周二、周三收到冷空氣影響，中部以北、宜蘭低溫11至14度，高溫15至18度；南部、花東低溫14至17度，高溫18至24度。
此外，鄭傑仁提及，目前菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓最快明天凌晨至白天形成輕度颱風「洛鞍」，直接影響台灣機率低，但可能會加強東北風強度。
