馬偕兒童醫院獲《Newsweek》百大兒科專科醫院 院長：孩子一個不能少

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
美國新聞周刊（Newsweek）去年公布2025年亞太兒科專科醫院評比結果，台灣僅有三家醫院進入百大醫院榜單中。其中排名全球第52位的馬偕兒童醫院，其院長陳治平表示，馬偕長年投入小兒急重難罕病症，獲得最佳兒童專科醫院的肯定，大大提升院內同仁的士氣，台灣出生率排名全球最後一名，兒科醫師的處境更顯艱難，即使如此馬偕仍秉持，「孩子雖然生得少，但一個都不能少」，透過醫療接住每位孩子的健康。

陳治平表示，亞太專科醫院僅針對澳洲、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、台灣等國進行評比，除了兒科專科以外，還包含其他九個醫學領域，如心臟、內分泌、神經內科、神經外科、癌症、骨科、胸腔科等。台灣總計有三家醫院進入亞太兒科專科醫院的百大醫院榜單中，馬偕是其中一家。

馬偕醫院長期將資源投入於兒科，光是兒科就有13個次專科，如新生兒、心臟、神經、內分泌、腎臟、血液、感染、過敏免疫、消化等次專科別，同時設有兒童專屬加護病房、新生兒及早產兒重症照護團隊，以及24小時提供醫療照護的兒童急診，針對病情複雜的個案，可即時啟動多專科「聯合照護」機制，強調整合性、即時性與高效率的治療方針。

台灣去年新生兒人數僅十萬八千多人，出生率持續下探，兒科醫師出走愈來愈嚴重，陳治平說，現在大環境真的不好，但馬偕更重視人才培育，在人力許可的狀態下，鼓勵兒科醫師進修，平時透過減少日夜間排班等，降低兒科醫師於第一線的負擔，近年健保署也逐步調高對於兒科的給付，西希望能透過多重方式，幫助兒科醫師留任。

陳治平說，馬偕的兒科患者，不少是從其他醫院轉介而來，甚至有些是自外國來台求診，馬偕於小兒罕病、小兒癌症、小兒心臟病等治癒率、手術成功率都很高，此次獲得國際的肯定，盼能提升醫師留任的機會

馬偕兒童醫院獲《Newsweek》百大兒科專科醫院 院長：孩子一個不能少

美國新聞周刊（Newsweek）去年公布2025年亞太兒科專科醫院評比結果，台灣僅有三家醫院進入百大醫院榜單中。其中排名...

