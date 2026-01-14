河床劇團沉浸式作品「之間」 獲法國XRMust5大獎

河床劇團沉浸式劇場作品「之間」傳捷報，獲得法國2025年XRMust沉浸式內容大獎的「最佳體驗」等5大獎項，頒獎典禮將於4月10日在巴黎舉行。

導演郭文泰（Craig Quintero）表示，「之間」是河床劇團攜手加拿大PHI Studio、希臘歐納西斯文化（Onassis Culture）共同製作的XR沉浸式劇場作品，獲獎是非常大的鼓勵，「整個跨國團隊，來自不同文化與專業背景的創作者，共同實現融合劇場語彙與沉浸式科技的創作願景。」

根據河床劇團發布的新聞資料，「之間」結合沉浸式劇場、VR、AR、動態擷取、3D動畫與AI演算等多元技術，建構跨越實體與虛擬邊界的混合實境劇場體驗，讓觀眾以身體進入敘事結構之中，重新思考複製技術、生命延續與人類存在之間的界線。

XRMust為歐洲具指標性的沉浸式內容觀察與評論媒體，長期關注XR、VR、沉浸式影像與場域型體驗的創作趨勢，並透過專業評論、產業分析與年度獎項評選，成為歐洲乃至全球沉浸式產業的重要參考平台。

每年舉辦的XRMust Awards，邀請全球XR創作者、策展人、製作人與產業工作者，參與評選與投票，反映第一線專業社群對作品品質與創作企圖的共同評價。

「之間」這次拿到2025年XRMust Awards「最佳體驗」、「最佳敘事」、「最佳空間設計與創意」、「最佳互動及表演」和「最佳聲音設計」，成為該屆得獎數最多的作品，也顯示國際XR社群對於藝術性、整體設計與觀眾體驗層面的肯定。

目前「之間」正積極推動新一波國際巡演計畫，2月18日到3月29日將在加拿大蒙特婁新媒體藝術中心PHI Center進行為期1個半月的演出，並持續與美國、法國、葡萄牙、韓國等地洽談後續巡演行程。