快訊

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

澳網／葛藍喬安娜代表台灣出征一分大滿貫 次輪爆冷打敗世界第三

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

食藥署稽查230家食品輸入業者 揪1業者庫存「過期8年雞排」開罰30萬元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署近期實施「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核230家輸入業者，共9家違反食安相關規定挨罰，更裁處新台幣54萬元，罰鍰最高者為「東侯實業股份有限公司」。本報資料照片
衛福部食藥署近期實施「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核230家輸入業者，共9家違反食安相關規定挨罰，更裁處新台幣54萬元，罰鍰最高者為「東侯實業股份有限公司」。本報資料照片

我國食品高度仰賴進口，輸入原料、半成品及成品流動範圍廣，衛福部食藥署近期實施「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核230家輸入業者，共九家違反食安相關規定挨罰，更裁處新台幣54萬元，罰鍰最高者為「東侯實業股份有限公司」，衛生局在該公司倉庫中，發現過期長達八年的雞排，不過，並未流入市面。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，衛生局當場查獲業者包括肉品、油品、醬料、麵製品、蔬果與水產類加工品，共五類型產品過期，合計重量高達925公斤，件數為35件，每件依法開罰六萬元，合計30萬元，其中過期最長的雞排，106年8月28就過期，截至衛生局稽查的今年7月31日，已過期長達八年，所幸業者庫存產品都在倉庫中，並未流入市面。

「西霸企業有限公司」昨被檢出印尼木薯餅含甜味劑，今天又被揪出品管出問題。劉芳銘說，業者並未建立追溯系統，導致無法追蹤輸入產品流向，要求限期改善仍未改善，因此被罰三萬元，業者不論在邊境、後市場稽查，都被列為食藥署重點稽查對象。

食藥署指出，依「食安法」，食品輸入業者應於食品業者登錄平台提供正確業者資料、產品資訊、第一級品管、產品責任險等相關資料，為有效管理食品輸入業者，食藥署去年2月1日至10月31日執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共計查核230家輸入業者，稽查項目包含食品業者登錄、一級品管、追溯追蹤、逾期食品、食品良好衛生規範準則、產品責任險及來源文件保存等項目。

劉芳銘指出，三家業者未訂定食品安全監測計畫、三家業者未實施強制檢驗、一家業者未建立追溯追蹤系統經限期改善，複查仍不合格、一家業者查獲追溯追蹤電子申報不實、一家業者查獲逾期食品，違規業者皆已由轄管衛生局依法處辦，共裁處54萬元，食品輸入業者應遵守食安法相關規定，並落實衛生自主管理、食品業者登錄及食品安全監測計畫及強制檢驗規定等措施，維護國人飲食安全。

衛生局 食藥署 食安

延伸閱讀

雞排過期8年 輸入業者35件逾期食品遭罰30萬

食藥署證實6款嬰幼兒海苔含超標鉛、鎘 「這款」重金屬含量超標50倍

印尼進口木薯餅甜味劑超標 4424公斤邊境攔截

年節買靈芝補身要注意！ 迪化街1中藥行自陸進口1噸靈芝 含違規殺蟲劑

相關新聞

影／全日空C-3PO彩繪機最後一飛 「醃蘿蔔」將於台灣卸除塗裝

全日空日前在官網發布訊息指出，全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET，於1月9日進行最後一...

外看雇主團體反對醫院聘外籍照服員 憂看護資源被抽走

醫院護理人力短缺，衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者。對此，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反...

全台「最老」城市響警報 北市無子長者恐淪「租屋難民」

台灣邁入超高齡，北市65歲以上人口24.18％居全國之冠。多數高齡長者面臨租屋困境，頻繁搬遷恐增生活風險、甚至造成醫療照...

北榮每日遭駭客攻擊逾170萬次…醫院屢遭駭客威脅 衛福部訂這計畫因應

馬偕等醫院去年遭駭客攻擊，竊取民眾就醫資料，引發民眾就醫疑慮，據統計，台北榮總一家醫院每天遭到高達170萬次的駭客攻擊，...

嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感 緊急撲殺12.9萬隻雞

嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10...

食藥署稽查230家食品輸入業者 揪1業者庫存「過期8年雞排」開罰30萬元

我國食品高度仰賴進口，輸入原料、半成品及成品流動範圍廣，衛福部食藥署近期實施「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。