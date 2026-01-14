食藥署稽查230家食品輸入業者 揪1業者庫存「過期8年雞排」開罰30萬元

我國食品高度仰賴進口，輸入原料、半成品及成品流動範圍廣，衛福部食藥署近期實施「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核230家輸入業者，共九家違反食安相關規定挨罰，更裁處新台幣54萬元，罰鍰最高者為「東侯實業股份有限公司」，衛生局在該公司倉庫中，發現過期長達八年的雞排，不過，並未流入市面。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，衛生局當場查獲業者包括肉品、油品、醬料、麵製品、蔬果與水產類加工品，共五類型產品過期，合計重量高達925公斤，件數為35件，每件依法開罰六萬元，合計30萬元，其中過期最長的雞排，106年8月28就過期，截至衛生局稽查的今年7月31日，已過期長達八年，所幸業者庫存產品都在倉庫中，並未流入市面。

「西霸企業有限公司」昨被檢出印尼木薯餅含甜味劑，今天又被揪出品管出問題。劉芳銘說，業者並未建立追溯系統，導致無法追蹤輸入產品流向，要求限期改善仍未改善，因此被罰三萬元，業者不論在邊境、後市場稽查，都被列為食藥署重點稽查對象。

食藥署指出，依「食安法」，食品輸入業者應於食品業者登錄平台提供正確業者資料、產品資訊、第一級品管、產品責任險等相關資料，為有效管理食品輸入業者，食藥署去年2月1日至10月31日執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共計查核230家輸入業者，稽查項目包含食品業者登錄、一級品管、追溯追蹤、逾期食品、食品良好衛生規範準則、產品責任險及來源文件保存等項目。

劉芳銘指出，三家業者未訂定食品安全監測計畫、三家業者未實施強制檢驗、一家業者未建立追溯追蹤系統經限期改善，複查仍不合格、一家業者查獲追溯追蹤電子申報不實、一家業者查獲逾期食品，違規業者皆已由轄管衛生局依法處辦，共裁處54萬元，食品輸入業者應遵守食安法相關規定，並落實衛生自主管理、食品業者登錄及食品安全監測計畫及強制檢驗規定等措施，維護國人飲食安全。