醫院照服員勞動條件差 台護產批：衛福部拿外籍人力掩蓋問題，放任惡化

衛福部向勞動部提案，希望開放在台從業六年的外籍人士，至醫院擔任舊稱「護佐」的「醫院照服員」，充實住院整合照護計畫所需人力。對此，台灣護理產業工會（台護產）發文批評，該計畫從未訂出合理人力比，導致勞動條件惡劣，人員流動率極高，本國籍照服員不願投入，衛福部想以外籍人力填補缺口，卻未提出工作內容如何界定等配套，根本是試圖掩蓋問題，放任其惡化。

台護產指出，衛福部近年推動住院整合照護計畫，執行品質與能力，讓基層高度失去信任，官方至今尚未訂出合理人力比，也未建立明確工作項目與管理制度，導致勞動條件惡劣、人員流動率極高，工會多次反應也未獲得改善，導致本國照服員寧可到長照機構，從事居家服務或自行接案，也不願進入醫院從事整合照護。

「政府不去改善制度與勞動環境，卻想用更弱勢、勞動條件更容易被壓縮的外籍人力來填補缺口。」台護產痛批，衛福部開放外籍護佐的提案，不是解決問題，而是掩蓋問題、放任其惡化，且外籍照服員進入醫院急性病房，事涉病人安全與醫療品質，其語言溝通是否順暢、誰負責管理督導、實際工作項目如何界定、發生爭議如何申訴都是重點，衛福部卻毫無配套，就想強行上路。

台護產分析，從目前政策方向來看，開放外籍人力擔任醫院照服員，最大受益者是醫院，可用更便宜、更不穩定的人力填補照護需求，在台移工卻需承受更弱勢的勞動條件，病人與家屬承擔照護風險，照服員與護理師承擔更多工作與壓力，簡直是「醫院省成本、基層扛責任」，不是衛福部長石崇良所說的「三贏政策」，而是「三輸一贏」。

台護產指出，衛福部在去年初就曾提出類似方案，當時即引發基層強烈反對，也遭勞動部否決，一年來，衛福部沒有進行任何實質溝通與制度修正，卻再次強行提出外籍人力方案，去年10月23日，衛福部長與護理團體會議中，工會已再次明確表達反對開放外籍人力，如今卻完全無視基層意見，「如此重大的政策，難道不需要與第一線人員與工會充分討論嗎？」 衛福部長石崇良說，住院長和照護計畫今年將擴增至3萬床，數量為目前全國7萬急性病床一半，編列預算從去年5億元，增至今年25億元，急需照服員人力，達到醫院有效管理、提升住院病人照顧品質、減輕護理人員工作負荷的三贏目標。記者沈能元／攝影