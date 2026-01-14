快訊

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

澳網／葛藍喬安娜代表台灣出征一分大滿貫 次輪爆冷打敗世界第三

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

新竹關西日夜溫差逾20度 桃竹苗15日續防低溫

中央社／ 台北14日電
氣象署表示，今天新竹關西日夜溫差逾20度，今晚明晨輻射冷卻影響，桃竹苗地區留意10度以下氣溫。示意圖／聯合報系資料照片
氣象署表示，今天新竹關西日夜溫差逾20度，今晚明晨輻射冷卻影響，桃竹苗地區留意10度以下氣溫。示意圖／聯合報系資料照片

氣象署表示，今天新竹關西日夜溫差逾20度，今晚明晨輻射冷卻影響，桃竹苗地區留意10度以下氣溫；今年第1號颱風洛鞍最快明天凌晨至上午生成，預估對台灣無影響。

中央氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，早晚偏冷，今晚至明天上午桃園市、新竹縣、苗栗縣防攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）。

氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮4.9度，同一測站白天高溫達25.2度，日夜溫差逾20度。今晚明晨仍有輻射冷卻影響，明天各地日夜溫差仍約8至12度。

鄭傑仁表示，16日中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部、花東約15至18度；週末2天低溫略回升1、2度，高溫部分，北部約21至24度、中南部約25至27度，局部地區仍要留意日夜溫差。

鄭傑仁指出，19日東北季風增強，20日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，目前觀察這波冷氣團預估持續影響至23日，24日減弱，中部以北、東半部轉濕冷；不排除24日之後仍有北方冷空氣持續遞補。

鄭傑仁提到，19日西半部低溫約14至17度，高溫部分，北部約19至21度，中南部約23至25度；20、21日冷空氣增強，中部以北低溫約11至14度，南部14至17度，白天高溫中部以北約15至18度，南部約21至24度。

降雨部分，鄭傑仁表示，明天各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨；16至18日水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

鄭傑仁提到，19至21日水氣再增、降雨範圍再擴大，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有短暫雨，桃園以北地區有局部短暫雨，花東為零星短暫雨。

鄭傑仁指出，今年第1號熱帶性低氣壓今天上午於菲律賓東南方海面生成，最快明天凌晨至白天有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱將是今年第1號颱風洛鞍。預估會先朝西北轉北方向移動，由於大氣環境不佳，可能在北上的過程中就消散，因此很難接近台灣，對台無影響。

鄭傑仁提醒，明天、17日及18日清晨中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度；16、17日花東沿海（含蘭嶼、綠島）留意長浪。

冷氣團 高溫

延伸閱讀

持續清晨急凍但白天回暖！這時變天轉濕冷 恐有首颱水氣加持

晴朗回溫仍要留意輻射冷卻低溫 下周強烈冷氣團「這3天最凍」

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

把握晴朗好天氣！周末起水氣增 下周二冷氣團南下大降溫

相關新聞

影／全日空C-3PO彩繪機最後一飛 「醃蘿蔔」將於台灣卸除塗裝

全日空日前在官網發布訊息指出，全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET，於1月9日進行最後一...

外看雇主團體反對醫院聘外籍照服員 憂看護資源被抽走

醫院護理人力短缺，衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者。對此，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反...

全台「最老」城市響警報 北市無子長者恐淪「租屋難民」

台灣邁入超高齡，北市65歲以上人口24.18％居全國之冠。多數高齡長者面臨租屋困境，頻繁搬遷恐增生活風險、甚至造成醫療照...

北榮每日遭駭客攻擊逾170萬次…醫院屢遭駭客威脅 衛福部訂這計畫因應

馬偕等醫院去年遭駭客攻擊，竊取民眾就醫資料，引發民眾就醫疑慮，據統計，台北榮總一家醫院每天遭到高達170萬次的駭客攻擊，...

嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感 緊急撲殺12.9萬隻雞

嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10...

食藥署稽查230家食品輸入業者 揪1業者庫存「過期8年雞排」開罰30萬元

我國食品高度仰賴進口，輸入原料、半成品及成品流動範圍廣，衛福部食藥署近期實施「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。