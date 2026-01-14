新竹關西日夜溫差逾20度 桃竹苗15日續防低溫

氣象署表示，今天新竹關西日夜溫差逾20度，今晚明晨輻射冷卻影響，桃竹苗地區留意10度以下氣溫；今年第1號颱風洛鞍最快明天凌晨至上午生成，預估對台灣無影響。

中央氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，早晚偏冷，今晚至明天上午桃園市、新竹縣、苗栗縣防攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）。

氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮4.9度，同一測站白天高溫達25.2度，日夜溫差逾20度。今晚明晨仍有輻射冷卻影響，明天各地日夜溫差仍約8至12度。

鄭傑仁表示，16日中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部、花東約15至18度；週末2天低溫略回升1、2度，高溫部分，北部約21至24度、中南部約25至27度，局部地區仍要留意日夜溫差。

鄭傑仁指出，19日東北季風增強，20日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，目前觀察這波冷氣團預估持續影響至23日，24日減弱，中部以北、東半部轉濕冷；不排除24日之後仍有北方冷空氣持續遞補。

鄭傑仁提到，19日西半部低溫約14至17度，高溫部分，北部約19至21度，中南部約23至25度；20、21日冷空氣增強，中部以北低溫約11至14度，南部14至17度，白天高溫中部以北約15至18度，南部約21至24度。

降雨部分，鄭傑仁表示，明天各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨；16至18日水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

鄭傑仁提到，19至21日水氣再增、降雨範圍再擴大，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有短暫雨，桃園以北地區有局部短暫雨，花東為零星短暫雨。

鄭傑仁指出，今年第1號熱帶性低氣壓今天上午於菲律賓東南方海面生成，最快明天凌晨至白天有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱將是今年第1號颱風洛鞍。預估會先朝西北轉北方向移動，由於大氣環境不佳，可能在北上的過程中就消散，因此很難接近台灣，對台無影響。

鄭傑仁提醒，明天、17日及18日清晨中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度；16、17日花東沿海（含蘭嶼、綠島）留意長浪。