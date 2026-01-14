民眾用維基百科查資訊使用率下降 數發部：反映AI時代來臨

數發部近期公布114年數位近用調查報告，民眾透過維基百科查詢資訊的使用率為46.9%，較113年下降3.4個百分點，為109年調查以來最低。數發部分析，這可能反映人工智慧（AI）時代來臨，民眾獲取資訊的途徑正產生轉變，抑或是娛樂與即時通訊活動分散傳統搜尋需求。

數發部公布114年數位近用調查報告，針對「資通訊（ICT）近用、使用與素養」等領域進行調查，了解台灣民眾的數位運用狀況。

從網路使用類型多樣性來看，有5項活動使用率低於5成，分別為資訊查詢（46.9%）、下載軟體（44.7%）、電子郵件（37.5%）、數位影音編輯（28.8%）及數位創作（13.6%）。

其中，資訊查詢是關注民眾「最近3個月曾透過維基百科或其他網路用戶自創內容查詢資訊」的情形。調查顯示，114年民眾資訊查詢使用率為46.9%，較113年下降3.4個百分點，在12項網路使用類型指標中，資訊查詢下跌幅度最大。

數發部分析，此現象可能反映AI時代來臨後，民眾獲取資訊的途徑正發生轉變，或娛樂與即時通訊活動分散傳統搜尋需求，這將成為未來數位研究的觀察重點。

報告也指出，部分指標使用率呈現長期下降趨勢，如維基百科等網路百科查詢、圖片或影片編輯軟體使用，這些變動極可能與AI工具快速崛起有關，網路族的使用習慣可能逐漸轉向AI協助的資訊查詢與影音生成，而非傳統的百科檢索或手動編輯。

數發部指出，這次調查以全台22縣市、12歲以上民眾為對象，透過市話與行動電話方式進行問卷訪查，最新一輪調查期間為114年5月至7月，共蒐集有效樣本1萬5142份，平均抽樣誤差為正負0.8%。