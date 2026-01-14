快訊

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

澳網／葛藍喬安娜代表台灣出征一分大滿貫 次輪爆冷打敗世界第三

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

漁業署：美國未禁台灣鬼頭刀 2025外銷成長4成

中央社／ 台北14日電

近日傳出台灣鬼頭刀美國列為避免選購的水產品。農業部漁業署今天表示，這是美國民間組織的建議，美國官方並未禁止；台灣2025年外銷的鬼頭刀數量，還比2024年成長4成。

漁業署最新統計，2025年台灣鬼頭刀出口值達新台幣7.3億元，較2024年成長40%，出口到美國的數量超過7成。

有關台灣鬼頭刀遭美國列為避免選購水產品的傳聞，漁業署發布新聞稿說明，其為美國民間組織FishChoice於2018年參考美國Seafood watch評估資料，依各國漁業改進計畫（FIP）執行進展所提的建議。

漁業署說，目前除台灣外，其他如秘魯、厄瓜多、印尼、哥斯大黎加、瓜地馬拉、巴拿馬等鬼頭刀捕撈國家，尚欠缺漁業作業與海洋生物互動紀錄，被FishChoice列為不建議選購的對象，這項結果是美國民間組織提供美國消費者選購參考，並非美國官方公告禁止。

此外，漁業署表示，因應美國市場要求產品須有生態標章或進行漁業改進計畫，2015年起，輔導新港區漁會及相關業者成立新港鬼頭刀FIP，2025年獲美方認可取得FIP綜合（Comprehensive）評估等級，並已公開登錄於Fishery Progress網站。

漁業署表示，因應國際市場對於水產品來源及合法性逐漸重視，並逐步提升消費者選購溯源水產品及生態標章水產品，農業部於2025年12月1日公告「鬼頭刀出口應遵行事項」，預定今年4月1日實施；同時協調經濟部國際貿易署，配合新增鬼頭刀貨品號列441輸出規定，建立鬼頭刀魚貨來源追溯機制。

根據農業部公告的「鬼頭刀出口應遵行事項」，業者於出口前，須透過農業部簽審通關平台，上傳卸魚聲明書、交易證明資料、漁船漁撈日誌，或台灣鬼頭刀漁業協會出具證明書，經漁業署核准後始得出口。

漁業署說，已持續輔導出口業者熟悉申請流程，確保出口作業順暢。

美國 鬼頭刀 漁業署

延伸閱讀

川普覬覦格陵蘭之際 法國2月6日將在當地開設領事館

美中強權角力加劇…川普關稅敲警鐘 柬埔寨降低對北京經濟依賴

川普放行Nvidia H200晶片 美媒：北京採購「有前提」

【重磅快評】台積電赴美是美護台擔保信 還是棄台讓渡書？

相關新聞

影／全日空C-3PO彩繪機最後一飛 「醃蘿蔔」將於台灣卸除塗裝

全日空日前在官網發布訊息指出，全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET，於1月9日進行最後一...

外看雇主團體反對醫院聘外籍照服員 憂看護資源被抽走

醫院護理人力短缺，衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者。對此，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反...

全台「最老」城市響警報 北市無子長者恐淪「租屋難民」

台灣邁入超高齡，北市65歲以上人口24.18％居全國之冠。多數高齡長者面臨租屋困境，頻繁搬遷恐增生活風險、甚至造成醫療照...

北榮每日遭駭客攻擊逾170萬次…醫院屢遭駭客威脅 衛福部訂這計畫因應

馬偕等醫院去年遭駭客攻擊，竊取民眾就醫資料，引發民眾就醫疑慮，據統計，台北榮總一家醫院每天遭到高達170萬次的駭客攻擊，...

嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感 緊急撲殺12.9萬隻雞

嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10...

食藥署稽查230家食品輸入業者 揪1業者庫存「過期8年雞排」開罰30萬元

我國食品高度仰賴進口，輸入原料、半成品及成品流動範圍廣，衛福部食藥署近期實施「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。