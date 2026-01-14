漁業署：美國未禁台灣鬼頭刀 2025外銷成長4成

近日傳出台灣鬼頭刀遭美國列為避免選購的水產品。農業部漁業署今天表示，這是美國民間組織的建議，美國官方並未禁止；台灣2025年外銷的鬼頭刀數量，還比2024年成長4成。

漁業署最新統計，2025年台灣鬼頭刀出口值達新台幣7.3億元，較2024年成長40%，出口到美國的數量超過7成。

有關台灣鬼頭刀遭美國列為避免選購水產品的傳聞，漁業署發布新聞稿說明，其為美國民間組織FishChoice於2018年參考美國Seafood watch評估資料，依各國漁業改進計畫（FIP）執行進展所提的建議。

漁業署說，目前除台灣外，其他如秘魯、厄瓜多、印尼、哥斯大黎加、瓜地馬拉、巴拿馬等鬼頭刀捕撈國家，尚欠缺漁業作業與海洋生物互動紀錄，被FishChoice列為不建議選購的對象，這項結果是美國民間組織提供美國消費者選購參考，並非美國官方公告禁止。

此外，漁業署表示，因應美國市場要求產品須有生態標章或進行漁業改進計畫，2015年起，輔導新港區漁會及相關業者成立新港鬼頭刀FIP，2025年獲美方認可取得FIP綜合（Comprehensive）評估等級，並已公開登錄於Fishery Progress網站。

漁業署表示，因應國際市場對於水產品來源及合法性逐漸重視，並逐步提升消費者選購溯源水產品及生態標章水產品，農業部於2025年12月1日公告「鬼頭刀出口應遵行事項」，預定今年4月1日實施；同時協調經濟部國際貿易署，配合新增鬼頭刀貨品號列441輸出規定，建立鬼頭刀魚貨來源追溯機制。

根據農業部公告的「鬼頭刀出口應遵行事項」，業者於出口前，須透過農業部簽審通關平台，上傳卸魚聲明書、交易證明資料、漁船漁撈日誌，或台灣鬼頭刀漁業協會出具證明書，經漁業署核准後始得出口。

漁業署說，已持續輔導出口業者熟悉申請流程，確保出口作業順暢。