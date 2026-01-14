快訊

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

澳網／葛藍喬安娜代表台灣出征一分大滿貫 次輪爆冷打敗世界第三

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

聽新聞
0:00 / 0:00

嬰幼兒海苔爆重金屬超標 桃園封存上萬件產品將銷毀

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市衛生局封存問題海苔，後續將監督業者銷毀。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局封存問題海苔，後續將監督業者銷毀。圖／桃園市衛生局提供

嬰幼兒食品近日再爆重大食安，市售嬰幼兒海苔有重金屬超標情形。桃園衛生局配合中央食藥署抽驗，發現米谷家股份有限公司「100%純橄欖油海苔」與星禾國際有限公司「ibobomi無調味海苔片」均有鉛鎘超標情況，已命業者下架，若複驗不合格將開罰。

桃園市衛生局表示，嬰幼兒海苔的鉛含量標準為每公斤0.05毫克、鎘含量為每公斤0.04毫克，但米谷家的「100%純橄欖油海苔（有效日期：2026年9月25日）」鉛含量每公斤達0.068毫克、鎘含量達每公斤0.916毫克，星禾國際的「ibobomi無調味海苔片（有效日期：2026年10月21日）」則是鉛含量每公斤0.140毫克、鎘含量每公斤1.797毫克，雙雙超標。

衛生局表示，為維護食品安全，衛生局第一時間已要求業者下架並啟動回收機制，截至目前已封存「100%純橄欖油海苔」2773袋、「ibobomi無調味海苔片」7669盒，後續將監督業者銷毀並持續加強抽驗。民眾若有購買相關產品，可依業者公告進行退換貨，有相關疑問也能撥打1950消費者服務專線洽詢。

桃園市衛生局封存問題海苔，後續將監督業者銷毀。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局封存問題海苔，後續將監督業者銷毀。圖／桃園市衛生局提供

海苔 衛生局 桃園

延伸閱讀

桃園免費肺癌篩檢 張善政宣布新增4族群擴大照顧對象

桃園民間首捐2垃圾車 年清運量4620噸

涵洞4米限高過不去！桃園曳引車翻覆釀回堵 警方晚間已排除

桃園驚傳女子隨機攻擊國小生 熱心保全聞聲趕抵制止

相關新聞

影／全日空C-3PO彩繪機最後一飛 「醃蘿蔔」將於台灣卸除塗裝

全日空日前在官網發布訊息指出，全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET，於1月9日進行最後一...

外看雇主團體反對醫院聘外籍照服員 憂看護資源被抽走

醫院護理人力短缺，衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者。對此，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反...

全台「最老」城市響警報 北市無子長者恐淪「租屋難民」

台灣邁入超高齡，北市65歲以上人口24.18％居全國之冠。多數高齡長者面臨租屋困境，頻繁搬遷恐增生活風險、甚至造成醫療照...

北榮每日遭駭客攻擊逾170萬次…醫院屢遭駭客威脅 衛福部訂這計畫因應

馬偕等醫院去年遭駭客攻擊，竊取民眾就醫資料，引發民眾就醫疑慮，據統計，台北榮總一家醫院每天遭到高達170萬次的駭客攻擊，...

嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感 緊急撲殺12.9萬隻雞

嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10...

食藥署稽查230家食品輸入業者 揪1業者庫存「過期8年雞排」開罰30萬元

我國食品高度仰賴進口，輸入原料、半成品及成品流動範圍廣，衛福部食藥署近期實施「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。