聽新聞
0:00 / 0:00
嬰幼兒海苔爆重金屬超標 桃園封存上萬件產品將銷毀
嬰幼兒食品近日再爆重大食安，市售嬰幼兒海苔有重金屬超標情形。桃園市衛生局配合中央食藥署抽驗，發現米谷家股份有限公司「100%純橄欖油海苔」與星禾國際有限公司「ibobomi無調味海苔片」均有鉛鎘超標情況，已命業者下架，若複驗不合格將開罰。
桃園市衛生局表示，嬰幼兒海苔的鉛含量標準為每公斤0.05毫克、鎘含量為每公斤0.04毫克，但米谷家的「100%純橄欖油海苔（有效日期：2026年9月25日）」鉛含量每公斤達0.068毫克、鎘含量達每公斤0.916毫克，星禾國際的「ibobomi無調味海苔片（有效日期：2026年10月21日）」則是鉛含量每公斤0.140毫克、鎘含量每公斤1.797毫克，雙雙超標。
衛生局表示，為維護食品安全，衛生局第一時間已要求業者下架並啟動回收機制，截至目前已封存「100%純橄欖油海苔」2773袋、「ibobomi無調味海苔片」7669盒，後續將監督業者銷毀並持續加強抽驗。民眾若有購買相關產品，可依業者公告進行退換貨，有相關疑問也能撥打1950消費者服務專線洽詢。
