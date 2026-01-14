快訊

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

澳網／葛藍喬安娜代表台灣出征一分大滿貫 次輪爆冷打敗世界第三

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

聽新聞
0:00 / 0:00

影／全日空C-3PO彩繪機最後一飛 「醃蘿蔔」將於台灣卸除塗裝

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET今天飛抵桃機，這是他第一次現身台灣。記者黃仲明／攝影
全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET今天飛抵桃機，這是他第一次現身台灣。記者黃仲明／攝影

全日空日前在官網發布訊息指出，全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET，於1月9日進行最後一次商業飛行後，就會卸除C-3PO塗裝。C-3PO是電影「星際大戰」系列中的角色，彩繪機因黃色塗裝被暱稱為「醃蘿蔔」，這架飛機今天飛抵桃園機場後，將交由長榮航太卸除C-3PO塗裝，也因此吸引許多航空迷到場朝聖。

全日空星際大戰主題彩繪機C-3PO於2017年3月21日首航，從東京羽田機場飛往鹿兒島，是日本國內線專用機型，經過多年運營，C-3PO™ ANA JET彩繪機於1月9日進行最後一次飛行，由東京羽田機場飛往北海道札幌新千歲機場，今天便飛抵台灣桃園國際機場，之後將被拖往長榮航太進行塗裝卸除作業，由於這是他第一次現身台灣，吸引不少航空迷到場搶拍他的最後身影。

桃園國際機場公司11日在臉書（Facebook）粉絲專頁發文預告，由全日空（ANA） 與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET (機身編號 JA743A ) 已於2026年1月9日完成最後任務。「たくあん（醃蘿蔔）」在告別天空前，將於12日飛抵桃機，這也是他第一次來到台灣，同時邀請航空迷、星戰迷一起到場接機。

12日當天，全日空星際大戰主題彩繪機C-3PO因機務問題無法起飛，所以才延至今天中午飛抵桃機，縱然今天是上班、上課日還是有不少人到場朝聖告別，第二航廈北觀景台一早就擠滿航迷與星戰迷，大家都拿著手機、相機搶拍彩繪機最後身影，桃機也特別安排班機停靠D6空橋近距離直播，讓無法到場的粉絲也能透過線上直播參與盛會。

羽田機場 彩繪 ANA

延伸閱讀

全日空星戰彩繪機C-3PO抵台卸妝 吸引航迷爭睹

聖火照耀摩德納 Maserati Grecale Cristallo 限量版 在冰峰與烈焰間淬鍊出的義式奢華

桃機驚魂！「師姐」打趣笑說行李有炸彈 赴美之旅變調

塗裝火力演示！McLaren MSO攜英國藝術家Net Bowen推720S Project Chromology

相關新聞

影／全日空C-3PO彩繪機最後一飛 「醃蘿蔔」將於台灣卸除塗裝

全日空日前在官網發布訊息指出，全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET，於1月9日進行最後一...

外看雇主團體反對醫院聘外籍照服員 憂看護資源被抽走

醫院護理人力短缺，衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者。對此，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反...

全台「最老」城市響警報 北市無子長者恐淪「租屋難民」

台灣邁入超高齡，北市65歲以上人口24.18％居全國之冠。多數高齡長者面臨租屋困境，頻繁搬遷恐增生活風險、甚至造成醫療照...

北榮每日遭駭客攻擊逾170萬次…醫院屢遭駭客威脅 衛福部訂這計畫因應

馬偕等醫院去年遭駭客攻擊，竊取民眾就醫資料，引發民眾就醫疑慮，據統計，台北榮總一家醫院每天遭到高達170萬次的駭客攻擊，...

嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感 緊急撲殺12.9萬隻雞

嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10...

食藥署稽查230家食品輸入業者 揪1業者庫存「過期8年雞排」開罰30萬元

我國食品高度仰賴進口，輸入原料、半成品及成品流動範圍廣，衛福部食藥署近期實施「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。