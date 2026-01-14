影／全日空C-3PO彩繪機最後一飛 「醃蘿蔔」將於台灣卸除塗裝
全日空日前在官網發布訊息指出，全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET，於1月9日進行最後一次商業飛行後，就會卸除C-3PO塗裝。C-3PO是電影「星際大戰」系列中的角色，彩繪機因黃色塗裝被暱稱為「醃蘿蔔」，這架飛機今天飛抵桃園機場後，將交由長榮航太卸除C-3PO塗裝，也因此吸引許多航空迷到場朝聖。
全日空星際大戰主題彩繪機C-3PO於2017年3月21日首航，從東京羽田機場飛往鹿兒島，是日本國內線專用機型，經過多年運營，C-3PO™ ANA JET彩繪機於1月9日進行最後一次飛行，由東京羽田機場飛往北海道札幌新千歲機場，今天便飛抵台灣桃園國際機場，之後將被拖往長榮航太進行塗裝卸除作業，由於這是他第一次現身台灣，吸引不少航空迷到場搶拍他的最後身影。
桃園國際機場公司11日在臉書（Facebook）粉絲專頁發文預告，由全日空（ANA） 與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET (機身編號 JA743A ) 已於2026年1月9日完成最後任務。「たくあん（醃蘿蔔）」在告別天空前，將於12日飛抵桃機，這也是他第一次來到台灣，同時邀請航空迷、星戰迷一起到場接機。
12日當天，全日空星際大戰主題彩繪機C-3PO因機務問題無法起飛，所以才延至今天中午飛抵桃機，縱然今天是上班、上課日還是有不少人到場朝聖告別，第二航廈北觀景台一早就擠滿航迷與星戰迷，大家都拿著手機、相機搶拍彩繪機最後身影，桃機也特別安排班機停靠D6空橋近距離直播，讓無法到場的粉絲也能透過線上直播參與盛會。
