快訊

澳網／（一球大滿貫）ACE球！周杰倫揮拍都來不及 遭澳洲陪練員秒殺

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

外看雇主團體反對醫院聘外籍照服員 憂看護資源被抽走

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反對，認為此政策將從最弱勢的失能家庭抽走辛苦養成多年的看護資源。本報資料照片
衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反對，認為此政策將從最弱勢的失能家庭抽走辛苦養成多年的看護資源。本報資料照片

醫院護理人力短缺，衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者。對此，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反對與憂慮。雇主協會認為，此政策不僅無法真正新增人力，反而從最弱勢的失能家庭抽走辛苦養成多年的看護資源，侵害失能家庭權益，更可能因外籍照服員語言與專業不足，增加醫療糾紛與照顧疏失，威脅病人安全與醫療品質。

雇主協會表示，台灣引進到家庭與機構的社福類移工的來源國高度集中，家庭看護與醫院擬聘僱的「外籍護佐／照服員」極可能共用同一人力池，一旦醫院開放聘僱，具備規律工時、團隊支援與制度性福利優勢的醫療機構，恐將吸引已在家庭端服務多年、熟悉照護流程、並已克服語言障礙的「熟手看護」轉往醫院，這並非增加人力，而是將人力從最脆弱、最無替代選項的重症與失能家庭端抽離。

雇主協會直指，開放醫院聘僱外籍照服員、護佐，並未回應護理體系長期存在的結構性問題，護理長期過勞，整體離職率約12%，新進人員離職率更高達30至35%。在此背景下，引進語言能力不足、需額外訓練與協助的外籍照服員與護佐，只會讓護理師額外承擔教學、翻譯、監督與糾錯的隱形勞動，進一步加劇人力流失與執業風險。

此外，雇主協會認為，此政策將增加不必要的醫療糾紛與照顧疏失，語言障礙在醫療體系中不僅影響就醫權利，還可能導致多元文化照護避責，最終犧牲病人安全。

雇主協會呼籲，解方應從源頭著手，例如與大專院校護理及照護相關科系合作，系統性培育具備中文或英文能力的本土護佐人力，並同步改善本國護理人員的勞動條件，而非以廉價引進與風險外包掩蓋制度失能。

人力 雇主 照服員

延伸閱讀

聘不到照服員⋯台大挺納外籍人力 護理師全聯會籲：限從事非專業工作

本國籍護佐醫院難聘人 台大院長支持開放外籍護佐：我國不該停滯不前

護產工會反倉促開放外籍照服員 石崇良：今年將擴增至3萬床至急需人力

陸企招募規模收縮、員工不敢跳槽 飯店餐飲旅遊業離職率仍最高

相關新聞

全台「最老」城市響警報 北市無子長者恐淪「租屋難民」

台灣邁入超高齡，北市65歲以上人口24.18％居全國之冠。多數高齡長者面臨租屋困境，頻繁搬遷恐增生活風險、甚至造成醫療照...

北榮每日遭駭客攻擊逾170萬次…醫院屢遭駭客威脅 衛福部訂這計畫因應

馬偕等醫院去年遭駭客攻擊，竊取民眾就醫資料，引發民眾就醫疑慮，據統計，台北榮總一家醫院每天遭到高達170萬次的駭客攻擊，...

嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感 緊急撲殺12.9萬隻雞

嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10...

別以為打過就安全！醫：僅接種2價、4價HPV疫苗 應再補打9價疫苗

HPV人類乳突病毒疫苗自2006年上市，幫助民眾遠離相關癌症風險，過去打過2價或4價疫苗民眾保護力略顯不足。台大醫院內科...

全日空星戰彩繪機C-3PO抵台卸妝 吸引航迷爭睹

由全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANAJET，可愛的黃色塗裝被暱稱為「醃蘿蔔」，這架飛機今天飛抵...

甜點命名「青提」引爆支語之亂老顧客來加油 基隆店家：滿滿溫暖收到了

基隆店家四蒔甜點一款含綠葡萄的甜點，取名「青提檸檬馬卡龍」，遭人質疑使用「支那」用詞，放話讓業者開不下去。業者拒絕改名，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。