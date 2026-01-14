外看雇主團體反對醫院聘外籍照服員 憂看護資源被抽走

醫院護理人力短缺，衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者。對此，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反對與憂慮。雇主協會認為，此政策不僅無法真正新增人力，反而從最弱勢的失能家庭抽走辛苦養成多年的看護資源，侵害失能家庭權益，更可能因外籍照服員語言與專業不足，增加醫療糾紛與照顧疏失，威脅病人安全與醫療品質。

雇主協會表示，台灣引進到家庭與機構的社福類移工的來源國高度集中，家庭看護與醫院擬聘僱的「外籍護佐／照服員」極可能共用同一人力池，一旦醫院開放聘僱，具備規律工時、團隊支援與制度性福利優勢的醫療機構，恐將吸引已在家庭端服務多年、熟悉照護流程、並已克服語言障礙的「熟手看護」轉往醫院，這並非增加人力，而是將人力從最脆弱、最無替代選項的重症與失能家庭端抽離。

雇主協會直指，開放醫院聘僱外籍照服員、護佐，並未回應護理體系長期存在的結構性問題，護理長期過勞，整體離職率約12%，新進人員離職率更高達30至35%。在此背景下，引進語言能力不足、需額外訓練與協助的外籍照服員與護佐，只會讓護理師額外承擔教學、翻譯、監督與糾錯的隱形勞動，進一步加劇人力流失與執業風險。

此外，雇主協會認為，此政策將增加不必要的醫療糾紛與照顧疏失，語言障礙在醫療體系中不僅影響就醫權利，還可能導致多元文化照護避責，最終犧牲病人安全。

雇主協會呼籲，解方應從源頭著手，例如與大專院校護理及照護相關科系合作，系統性培育具備中文或英文能力的本土護佐人力，並同步改善本國護理人員的勞動條件，而非以廉價引進與風險外包掩蓋制度失能。