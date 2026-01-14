台灣歷史博物館二期120年啟用 邁向世界的台史博

國立台灣歷史博物館今天宣布，已啟動第二期擴建計畫，預定興建3座建築；民國119年取得使用執照，120年啟用，穩健邁向「世界的台史博」。

國立台灣歷史博物館2021年組織層級升格三級機構，館方推動第二期擴建計畫，去年1月透過地方說明會廣納園區設施、生態環境及周邊交通等議題建議。

台史博今天指出，第二期擴建計畫將以國際接軌、當代蒐藏、文化科技與產業觀光為方向，規劃新增典藏空間、特展與文化科技展廳，並以「歷史長廊」串聯各館，打造兼具展示、教育與休閒功能的國際級博物館。

館方表示，二期擴建不只是硬體空間延伸，更是博物館未來願景重要一步，期盼透過文化科技、促進公眾參與及強化國際交流，讓台史博成為世界理解台灣歷史與文化的重要窗口。

目前，台史博二期擴建招標中，預算金額新台幣19億2579萬元，將採分區、分階段施工，展館持續正常營運，不影響民眾參觀，預定120年全面再開館，穩健邁向「世界的台史博」。