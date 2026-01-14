人工生殖修法 石崇良：代孕仍具爭議須更多討論

人工生殖法修法如火如荼，代理孕母是否脫鉤處理受矚目，衛福部長石崇良直言，代孕涉第三人健康風險、階級剝削及親子關係認定等，仍具高度社會爭議，須更多細節與價值討論。

為兼顧女性生育健康與兒童最佳利益、確保人工生殖醫療品質與管理，行政院會去年12月通過人工生殖法修正草案，確定脫鉤代理孕母，但在近日立法院衛環委員會排審時，國民黨立委與民眾黨團提出的人工生殖法草案包含代理孕母專章，引發外界關注。

衛生福利部長石崇良連日在不同場合強調「代理孕母先擱置」立場，他今天下午接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪時重申，行政院版草案將放寬適用對象，納入單身女性與女女同性配偶，落實女性生育自主權。至於代理孕母議題需討論。

石崇良表示，現行人工生殖法僅限於有婚姻關係的男女。考量國內未婚率增加、婚育年齡延後，這次修法提出三大重點。首要是放寬對象，讓單身女性及女女同婚配偶可接受人工生殖，將生育權回歸女性自主。

其次，修法強調「兒童最佳利益」評估。石崇良強調，孩子是國家的未來，並非「製造出來的產品」，修法將納入母親身體健康、生長環境評估及未來的知情權。第三則是強化醫療機構管理，確保人工生殖技術品質。

針對各界關注的代理孕母議題，石崇良持審慎態度指出，代孕與單身人工生殖本質不同，涉及複雜的法律與倫理挑戰。首先是親子關係認定，多數國家法律遵循「分娩者即母親」，代孕建立在契約關係上，究竟是在保障委託者、代孕者還是孩子，國際間仍有巨大爭議。

此外，石崇良也表達對「健康權」與「階級剝削」的憂慮。懷孕與分娩具備醫療風險，開放代孕等同將生育風險轉嫁至第三人；相關研究顯示，從事代孕者多為社會弱勢群體，恐造成階級剝削。他強調，這並非單純的執行技術問題，而是涉及社會共同信念的高層次價值選擇。

石崇良說，目前全球約有41個國家立法禁止代孕，甚至禁止國人赴國外代孕，即是為了防止助長違反倫理的行為。代理孕母議題在台灣仍需廣泛社會討論與完備配套。政府將在尊重生命價值與保障各方人權的前提下，持續彙整各界共識，審慎研議相關法案。