快訊

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

人工生殖修法 石崇良：代孕仍具爭議須更多討論

中央社／ 台北14日電

人工生殖法修法如火如荼，代理孕母是否脫鉤處理受矚目，衛福部長石崇良直言，代孕涉第三人健康風險、階級剝削及親子關係認定等，仍具高度社會爭議，須更多細節與價值討論。

為兼顧女性生育健康與兒童最佳利益、確保人工生殖醫療品質與管理，行政院會去年12月通過人工生殖法修正草案，確定脫鉤代理孕母，但在近日立法院衛環委員會排審時，國民黨立委與民眾黨團提出的人工生殖法草案包含代理孕母專章，引發外界關注。

衛生福利部長石崇良連日在不同場合強調「代理孕母先擱置」立場，他今天下午接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪時重申，行政院版草案將放寬適用對象，納入單身女性與女女同性配偶，落實女性生育自主權。至於代理孕母議題需討論。

石崇良表示，現行人工生殖法僅限於有婚姻關係的男女。考量國內未婚率增加、婚育年齡延後，這次修法提出三大重點。首要是放寬對象，讓單身女性及女女同婚配偶可接受人工生殖，將生育權回歸女性自主。

其次，修法強調「兒童最佳利益」評估。石崇良強調，孩子是國家的未來，並非「製造出來的產品」，修法將納入母親身體健康、生長環境評估及未來的知情權。第三則是強化醫療機構管理，確保人工生殖技術品質。

針對各界關注的代理孕母議題，石崇良持審慎態度指出，代孕與單身人工生殖本質不同，涉及複雜的法律與倫理挑戰。首先是親子關係認定，多數國家法律遵循「分娩者即母親」，代孕建立在契約關係上，究竟是在保障委託者、代孕者還是孩子，國際間仍有巨大爭議。

此外，石崇良也表達對「健康權」與「階級剝削」的憂慮。懷孕與分娩具備醫療風險，開放代孕等同將生育風險轉嫁至第三人；相關研究顯示，從事代孕者多為社會弱勢群體，恐造成階級剝削。他強調，這並非單純的執行技術問題，而是涉及社會共同信念的高層次價值選擇。

石崇良說，目前全球約有41個國家立法禁止代孕，甚至禁止國人赴國外代孕，即是為了防止助長違反倫理的行為。代理孕母議題在台灣仍需廣泛社會討論與完備配套。政府將在尊重生命價值與保障各方人權的前提下，持續彙整各界共識，審慎研議相關法案。

親子關係 石崇良 代理孕母 人工生殖法

延伸閱讀

醫療資安威脅日益升溫 衛福部啟動主權雲守護國人「數位DNA」

衛福部發布主權雲端8方針 強化醫療數據安全

護產工會反倉促開放外籍照服員 石崇良：今年將擴增至3萬床至急需人力

石崇良盼第二季開放醫院聘外籍照服員 洪申翰：評估與審查沒有時間表

相關新聞

嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感 緊急撲殺12.9萬隻雞

嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10...

甜點命名「青提」引爆支語之亂老顧客來加油 基隆店家：滿滿溫暖收到了

基隆店家四蒔甜點一款含綠葡萄的甜點，取名「青提檸檬馬卡龍」，遭人質疑使用「支那」用詞，放話讓業者開不下去。業者拒絕改名，...

松山站月台手扶梯突冒煙霧警鈴大響 台鐵緊急啟動排煙

台鐵松山車站今中午12時許，月台手扶梯突然冒出大量白煙，導致站內煙霧瀰漫，火災警報大響。台鐵公司表示，初判為手扶梯機電設...

近期門診8成是腸胃炎！他反胃、右腹疼痛…醫直覺「不對勁」揪真兇

近期急性腸胃炎患者明顯增加。減重專科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」分享臨床觀察指出，近期門診中幾乎「10個病人就有7到8個」是急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉成為常見主訴，病例數呈現大幅上升趨勢。

外看雇主團體反對醫院聘外籍照服員 憂看護資源被抽走

醫院護理人力短缺，衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者。對此，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反...

全台「最老」城市響警報 北市無子長者恐淪「租屋難民」

台灣邁入超高齡，北市65歲以上人口24.18％居全國之冠。多數高齡長者面臨租屋困境，頻繁搬遷恐增生活風險、甚至造成醫療照...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。