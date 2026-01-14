嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10萬4984隻，白肉種雞2萬4360隻，總計化製12萬9344隻。提醒業者應嚴防候鳥與家禽接觸，避免禽流感疫情入侵禽場。

嘉義縣今年有3場案例，朴子市一處蛋雞場1月2日通報，1月5日撲殺4萬9542隻蛋雞，約36至50周鹷；民雄鄉一處白肉種雞場1月8日通報，1月11日撲殺2萬2374隻種雞，約24周齡；朴子市一處蛋雞場1月9日通報，1月13日撲殺4萬3302隻蛋雞，約28至43周齡。

防治所表示，確診H5N1亞型高病原性禽流感業者皆主動通報，防治所依標準作業程序，執行撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，現在正式候鳥穩定度冬期，嘉義縣去年9月迄今確診及撲殺禽流感禽場案例共7例，包括陸禽6例、鴨1例。

防治所提醒，全球禽流感疫情嚴峻，日本發生16例禽場及56例野鳥案例，韓國發生34例禽場及24例野鳥案例，業者應嚴防候野鳥與家禽接觸，另受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，低溫易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，應做好禽舍保溫及通風管理。 嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供