快訊

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感 緊急撲殺12.9萬隻雞

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10萬4984隻，白肉種雞2萬4360隻，總計化製12萬9344隻。提醒業者應嚴防候鳥與家禽接觸，避免禽流感疫情入侵禽場。

嘉義縣今年有3場案例，朴子市一處蛋雞場1月2日通報，1月5日撲殺4萬9542隻蛋雞，約36至50周鹷；民雄鄉一處白肉種雞場1月8日通報，1月11日撲殺2萬2374隻種雞，約24周齡；朴子市一處蛋雞場1月9日通報，1月13日撲殺4萬3302隻蛋雞，約28至43周齡。

防治所表示，確診H5N1亞型高病原性禽流感業者皆主動通報，防治所依標準作業程序，執行撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，現在正式候鳥穩定度冬期，嘉義縣去年9月迄今確診及撲殺禽流感禽場案例共7例，包括陸禽6例、鴨1例。

防治所提醒，全球禽流感疫情嚴峻，日本發生16例禽場及56例野鳥案例，韓國發生34例禽場及24例野鳥案例，業者應嚴防候野鳥與家禽接觸，另受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，低溫易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，應做好禽舍保溫及通風管理。

嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感，緊急撲殺12.9萬隻雞。圖／嘉義縣政府提供

禽流感 嘉義 野鳥

延伸閱讀

誰在嘉義縣戰蔡易餘？ 國民黨拋在野大聯盟推奇兵

活化廢置六合國中舊址 朴子醫院六腳住宿式長照機構今天動土興建

高雄公布動物疾病檢驗統計 禽流感「全陰性」

彰化爆今年第9場禽流感 計撲殺2萬7347隻蛋雞

相關新聞

嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感 緊急撲殺12.9萬隻雞

嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10...

甜點命名「青提」引爆支語之亂老顧客來加油 基隆店家：滿滿溫暖收到了

基隆店家四蒔甜點一款含綠葡萄的甜點，取名「青提檸檬馬卡龍」，遭人質疑使用「支那」用詞，放話讓業者開不下去。業者拒絕改名，...

松山站月台手扶梯突冒煙霧警鈴大響 台鐵緊急啟動排煙

台鐵松山車站今中午12時許，月台手扶梯突然冒出大量白煙，導致站內煙霧瀰漫，火災警報大響。台鐵公司表示，初判為手扶梯機電設...

近期門診8成是腸胃炎！他反胃、右腹疼痛…醫直覺「不對勁」揪真兇

近期急性腸胃炎患者明顯增加。減重專科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」分享臨床觀察指出，近期門診中幾乎「10個病人就有7到8個」是急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉成為常見主訴，病例數呈現大幅上升趨勢。

外看雇主團體反對醫院聘外籍照服員 憂看護資源被抽走

醫院護理人力短缺，衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者。對此，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反...

全台「最老」城市響警報 北市無子長者恐淪「租屋難民」

台灣邁入超高齡，北市65歲以上人口24.18％居全國之冠。多數高齡長者面臨租屋困境，頻繁搬遷恐增生活風險、甚至造成醫療照...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。