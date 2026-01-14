聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感 緊急撲殺12.9萬隻雞
嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10萬4984隻，白肉種雞2萬4360隻，總計化製12萬9344隻。提醒業者應嚴防候鳥與家禽接觸，避免禽流感疫情入侵禽場。
嘉義縣今年有3場案例，朴子市一處蛋雞場1月2日通報，1月5日撲殺4萬9542隻蛋雞，約36至50周鹷；民雄鄉一處白肉種雞場1月8日通報，1月11日撲殺2萬2374隻種雞，約24周齡；朴子市一處蛋雞場1月9日通報，1月13日撲殺4萬3302隻蛋雞，約28至43周齡。
防治所表示，確診H5N1亞型高病原性禽流感業者皆主動通報，防治所依標準作業程序，執行撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，現在正式候鳥穩定度冬期，嘉義縣去年9月迄今確診及撲殺禽流感禽場案例共7例，包括陸禽6例、鴨1例。
防治所提醒，全球禽流感疫情嚴峻，日本發生16例禽場及56例野鳥案例，韓國發生34例禽場及24例野鳥案例，業者應嚴防候野鳥與家禽接觸，另受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，低溫易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，應做好禽舍保溫及通風管理。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言