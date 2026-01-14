禾浩辰求婚後拚上半年辦婚禮 宋芸樺感動喊話：我紅包會包大一點！
宋芸樺與禾浩辰這對好友，今天一起參加LONGCHAMP在台北101精品店打造的「搖搖馬樂園」期間限定活動，最近求婚成功的禾浩辰表示，現在正密集籌備婚禮，希望上半年可以完成。宋芸樺指出，看到他求婚的影片我真的好感動，更對好友喊話「紅包我會包大一點，不用擔心！」，禾浩辰立即接收好友心意喊「謝謝宋姐！」。
這對好友已認識12年，宋芸樺談到「他求婚時我沒有在現場，我看到影片真的很感動，我知道他準備了很久，那天我聽了他的求婚誓詞，是我認識他12年來印象最深刻的一次。他們兩個人的愛意，是我們每次大家聚會吃飯時，都會覺得好閃好閃喔！」。
談到當時求婚的信心，禾浩辰談到「求婚一定會有一點緊張，我100%有信心的，但這個信心要變成很誠心的狀態去做這件事」。他笑說「老婆出門前我有提醒她要不要補下妝？但我覺得她不管什麼狀態都是最漂亮的」。
談到婚禮準備進度，禾浩辰說「希望朝庭院式的婚禮，大家輕鬆一點可坐可站，希望可以在上半年完成這件事情，現在很密集在準備」。宋芸樺則喊「我本人非常想要在現場當DJ、跳舞」。
談到憧憬的求婚畫面，宋芸樺說「我小時候在幻想自己各種被求婚的橋段，那時101推出可以在大樓打字幕，我看過有人在那邊求婚，事隔20年後來看，我真的拜託我的求婚先不要這樣高調，我那時候可能偶像劇看太多了。」她也讚賞禾浩辰的求婚誓詞「可能每個女生在這個時刻，都會想聽另一半想要說什麼」，至於求婚地雷？「可能不要在我洗澡或是剛睡醒，搞不清楚狀況的時候吧」。
