北榮每日遭駭客攻擊逾170萬次…醫院屢遭駭客威脅 衛福部訂這計畫因應

馬偕等醫院去年遭駭客攻擊，竊取民眾就醫資料，引發民眾就醫疑慮，據統計，台北榮總一家醫院每天遭到高達170萬次的駭客攻擊，且每天都在發生。衛福部資訊處長李建璋表示，因應醫療院所遭駭客攻擊，衛福部已擬定三大計畫，包括制定醫療院所應防守，維護資安的項目，並將相關項目納入健康台灣深耕計畫，今年起更選定11家醫院進行實戰演練，一旦遭遇攻擊，醫院可以立即做出反應。

李建璋表示，駭客攻擊企業、醫療機構的目的，常是為了金錢，因竊取的資料可賣到黑市獲取金錢，但攻擊台灣資安的駭客存在著非金錢性目的，屬於區域限定情形，不禁懷疑後面有政治的目的，因竊取醫療院所的民眾就醫資料，很容易產生社會擾動，造成民心不安，屬於認知作戰的一部分，這在台灣十分常見。

為避免醫療院所遭駭客攻擊，李建璋指出，衛福部已擬定三大計畫，首先，針對醫學中心、區域醫院、地區醫院訂出應進行防守，維護資安的項目；其次，將此方案納入健康台灣深耕計畫，若醫院申請資安相關智慧醫療計畫時，將要求落實資安項目，並制定勒索軟體的教戰守則，醫療院所一旦遭遇攻擊時可以立即反應。

當駭客攻擊企業、醫院多利用勒索軟體，將資料加密後偷出去，如果業主、院方沒有付錢，駭客就不給密碼，就解不開。李建璋指出，由於駭客攻擊時間多在假日夜間等只有一名資安人員留守的時候，因這時間留守人員沒有辦法取得上級同意，無法採取立即斷網等防護措施，一旦等到上班時就散開了，目前以擬定教戰守則告訴第一線人員，如發現駭客入侵就可立刻處理。

第三，今年起選定11家醫院進行實戰演練，將利用厲害的駭客、資通訊學生等，以入侵醫療院所的方式進行演練，增強大家防止駭客的技術。李建璋說，醫療院所的資安由政府把關，因而推出「主權雲」策略，明確規範跨國業者進入台灣服務市場的技術門檻，包含「全程加密」、「用途限制」、「不可逆刪除」、「數據在地」、「人員主權」、「法治優先」、「數位韌性」、「透明稽核」、的主權雲端八大方針，讓民眾放心。

台北榮總院長陳威明說，該院資訊系統每天被攻擊次數，確實達到上百萬次，對於院內的資安十分重視，要求醫院的電腦不可以下載外掛的程式，並建立異地備援等機制，以保障院內、民眾就醫等資料的安全性。