快訊

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

聽新聞
0:00 / 0:00

別以為打過就安全！醫：僅接種2價、4價HPV疫苗 應再補打9價疫苗

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
HPV人類乳突病毒疫苗自2006年上市，幫助民眾遠離相關癌症風險，過去打過2價或4價疫苗民眾保護力略顯不足。本報資料照片
HPV人類乳突病毒疫苗自2006年上市，幫助民眾遠離相關癌症風險，過去打過2價或4價疫苗民眾保護力略顯不足。本報資料照片

HPV人類乳突病毒疫苗自2006年上市，幫助民眾遠離相關癌症風險，過去打過2價或4價疫苗民眾保護力略顯不足。台大醫院內科部主治醫師林冠吟建議，民眾可以補打9價疫苗，不管是補足至3劑或是重打3劑都行，也提醒應定期篩檢，才能有效預防。

HPV持續性感染會造成多種癌症，先前因為子宮頸癌疫苗的名稱，導致多數民眾以為HPV預防有性別的差異。目前我國政府已將國中男女納入施打公費9價疫苗對象，目前女生涵蓋率約9成5以上，而男生自去年5月起跑後，將可以逐漸追上。

林冠吟說明，HPV感染造成的風險本來就不分性別，不管男女盡早預防都是好的，不僅可能造成子宮頸癌，也可能導致菜花、頭頸癌、肛門癌等相關癌症，甚至十大癌症首位的肺癌也被發現部分可能與HPV感染有關；但不同於歐美以16、18型為主，台灣流行的52、58等高致癌型別不容忽視，而這並非先前兩價或四價疫苗有涵蓋的型別。

林冠吟說，許多民眾對HPV疫苗的劑次銜接常會有疑問，現行公費政策使用的九價疫苗涵蓋約95%高致癌型別，在安全無虞、願意自費的條件下，其實不管先前是否完整接種過其他價數的疫苗，建議可補齊至三劑或重新接種完整三劑。

林冠吟說，接種雖然目前是可以有幾乎一輩子保護力，不過接種疫苗並不代表能完全取代篩檢。由於多數成人是在發生性行為後才接種疫苗，可能已感染部分型別的HPV，疫苗雖能預防新感染，但無法清除已存在的病毒。因此，女性接種後仍應定期進行子宮頸抹片檢查；而男性雖無子宮頸抹片，但若出現肛門出血、疼痛或局部病灶等徵兆，應提高警覺盡速就醫，避免肛門癌等風險。

針對接種時程，林冠吟表示，雖理想狀況是按照「0、2、6個月」施打，但若因故耽擱，只要未脫離時程太久，皆可繼續補完劑次。根據現有醫學證據，三劑完整接種後，保護力幾乎可達終身，目前並無後續再追加接種的必要。

疫苗 HPV 子宮頸癌

延伸閱讀

國光生技靠代工翻身！腸病毒疫苗進軍越南 如何追上早一步的高端？

竹市1月15日起 成人肺炎鏈球菌疫苗「升級」接種

台中爆今年首例本土M痘！30歲男沒戴套中鏢 衛生局急匡接觸者

僅需打一劑！20價肺炎鏈球菌疫苗15日起開打 供3類對象免費打

相關新聞

嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感 緊急撲殺12.9萬隻雞

嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10...

甜點命名「青提」引爆支語之亂老顧客來加油 基隆店家：滿滿溫暖收到了

基隆店家四蒔甜點一款含綠葡萄的甜點，取名「青提檸檬馬卡龍」，遭人質疑使用「支那」用詞，放話讓業者開不下去。業者拒絕改名，...

松山站月台手扶梯突冒煙霧警鈴大響 台鐵緊急啟動排煙

台鐵松山車站今中午12時許，月台手扶梯突然冒出大量白煙，導致站內煙霧瀰漫，火災警報大響。台鐵公司表示，初判為手扶梯機電設...

近期門診8成是腸胃炎！他反胃、右腹疼痛…醫直覺「不對勁」揪真兇

近期急性腸胃炎患者明顯增加。減重專科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」分享臨床觀察指出，近期門診中幾乎「10個病人就有7到8個」是急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉成為常見主訴，病例數呈現大幅上升趨勢。

外看雇主團體反對醫院聘外籍照服員 憂看護資源被抽走

醫院護理人力短缺，衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者。對此，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反...

全台「最老」城市響警報 北市無子長者恐淪「租屋難民」

台灣邁入超高齡，北市65歲以上人口24.18％居全國之冠。多數高齡長者面臨租屋困境，頻繁搬遷恐增生活風險、甚至造成醫療照...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。