別以為打過就安全！醫：僅接種2價、4價HPV疫苗 應再補打9價疫苗

HPV人類乳突病毒疫苗自2006年上市，幫助民眾遠離相關癌症風險，過去打過2價或4價疫苗民眾保護力略顯不足。台大醫院內科部主治醫師林冠吟建議，民眾可以補打9價疫苗，不管是補足至3劑或是重打3劑都行，也提醒應定期篩檢，才能有效預防。

HPV持續性感染會造成多種癌症，先前因為子宮頸癌疫苗的名稱，導致多數民眾以為HPV預防有性別的差異。目前我國政府已將國中男女納入施打公費9價疫苗對象，目前女生涵蓋率約9成5以上，而男生自去年5月起跑後，將可以逐漸追上。

林冠吟說明，HPV感染造成的風險本來就不分性別，不管男女盡早預防都是好的，不僅可能造成子宮頸癌，也可能導致菜花、頭頸癌、肛門癌等相關癌症，甚至十大癌症首位的肺癌也被發現部分可能與HPV感染有關；但不同於歐美以16、18型為主，台灣流行的52、58等高致癌型別不容忽視，而這並非先前兩價或四價疫苗有涵蓋的型別。

林冠吟說，許多民眾對HPV疫苗的劑次銜接常會有疑問，現行公費政策使用的九價疫苗涵蓋約95%高致癌型別，在安全無虞、願意自費的條件下，其實不管先前是否完整接種過其他價數的疫苗，建議可補齊至三劑或重新接種完整三劑。

林冠吟說，接種雖然目前是可以有幾乎一輩子保護力，不過接種疫苗並不代表能完全取代篩檢。由於多數成人是在發生性行為後才接種疫苗，可能已感染部分型別的HPV，疫苗雖能預防新感染，但無法清除已存在的病毒。因此，女性接種後仍應定期進行子宮頸抹片檢查；而男性雖無子宮頸抹片，但若出現肛門出血、疼痛或局部病灶等徵兆，應提高警覺盡速就醫，避免肛門癌等風險。

針對接種時程，林冠吟表示，雖理想狀況是按照「0、2、6個月」施打，但若因故耽擱，只要未脫離時程太久，皆可繼續補完劑次。根據現有醫學證據，三劑完整接種後，保護力幾乎可達終身，目前並無後續再追加接種的必要。