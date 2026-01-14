新農民培育10年3萬人 114年累計2.7萬餘人

快訊

中央社／ 台北14日電

農業部在民國106年訂定10年內培育3萬名新農民目標，農業部統計，到114年底已達2萬7109人。另外，「青年農民農業經營準備金」115年上半年開放申請期間為1月19日至2月5日。

農業部今天發布新聞稿，106年訂定10年內培育3萬名新農民的目標，至114年底已累積培育達2萬7109人；其中透過推動農業經營準備金方案，有效串接「新農民培育計畫」於學校端與職場端的各項輔導政策與措施，建構完整培育體系，協助農業青年穩健發展，安心投入農業經。

為深化台灣農業基石、提升青年持續從農意願，農業部自109年起推動「青年農民農業經營準備金」方案，持續營造安心且具韌性的農業經營環境，114年8月延長發給第3年農業經營準備金。

農業部表示，目前「青年農民農業經營準備金」是針對18至45歲從農未滿2年的新進農民，符合資格者，前2年最高發給新台幣36萬元或72萬元，第3年為12萬元。

據農業部統計，114年迄今，已有942位新進農民納入輔導，共計發放2.95億元。

農業部說，115年上半年開放申請期間自1月19日至2月5日，針對農糧類別，除原先單一作物經營組外，另增加複合作物經營組及有機農產品驗證組，提供申請者更彈性且多元的面積認定方式，並循往例，以2月28日為申請人年齡與實際從農年期計算基準。

