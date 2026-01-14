新農民培育10年3萬人 114年累計2.7萬餘人
農業部在民國106年訂定10年內培育3萬名新農民目標，農業部統計，到114年底已達2萬7109人。另外，「青年農民農業經營準備金」115年上半年開放申請期間為1月19日至2月5日。
農業部今天發布新聞稿，106年訂定10年內培育3萬名新農民的目標，至114年底已累積培育達2萬7109人；其中透過推動農業經營準備金方案，有效串接「新農民培育計畫」於學校端與職場端的各項輔導政策與措施，建構完整培育體系，協助農業青年穩健發展，安心投入農業經。
為深化台灣農業基石、提升青年持續從農意願，農業部自109年起推動「青年農民農業經營準備金」方案，持續營造安心且具韌性的農業經營環境，114年8月延長發給第3年農業經營準備金。
農業部表示，目前「青年農民農業經營準備金」是針對18至45歲從農未滿2年的新進農民，符合資格者，前2年最高發給新台幣36萬元或72萬元，第3年為12萬元。
據農業部統計，114年迄今，已有942位新進農民納入輔導，共計發放2.95億元。
農業部說，115年上半年開放申請期間自1月19日至2月5日，針對農糧類別，除原先單一作物經營組外，另增加複合作物經營組及有機農產品驗證組，提供申請者更彈性且多元的面積認定方式，並循往例，以2月28日為申請人年齡與實際從農年期計算基準。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言