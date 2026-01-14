快訊

甜點命名「青提」引爆支語之亂老顧客來加油 基隆店家：滿滿溫暖收到了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆店家四蒔甜點有產品取名「青提檸檬馬卡龍」，遭人質疑使用「支那」用詞，成為話題。記者邱瑞杰／攝影
基隆店家四蒔甜點有產品取名「青提檸檬馬卡龍」，遭人質疑使用「支那」用詞，成為話題。記者邱瑞杰／攝影

基隆店家四蒔甜點一款含綠葡萄的甜點，取名「青提檸檬卡龍」，遭人質疑使用「支那」用詞，放話讓業者開不下去。業者拒絕改名，成為話題。四蒔甜點義二路門4組桌椅今天下午滿座，青提檸檬馬卡龍已賣完。店員說，有聽到客人聲援很欣慰。

四甜蒔點先在深溪路開店，後來又在義二路增設門市。有網友在社群平台貼文，質疑使用葡萄的產品為何取名青提檸檬馬卡龍。

網友貼文全文為「可以把青堤這種支那用詞改掉嗎？你們中國店家嗎？我一定會抵制你們。綠葡萄就綠葡萄，為什麼要叫青堤。滾出台灣，我會讓你們開不一 。」

四甜蒔點業者11日把網友質疑貼文內容公布在臉書粉絲頁，表示很遺憾收到「熱心民眾」，糾正店裡產品使用對岸中國的用語「青堤」兩字，言詞激烈，而且google收到相當多一星負評，都是和用餐體驗無關。

業者說，店家沒有任何政治立場，單純就是產品名稱比較好念而已，台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持，請各位多尊重和包容。熱心民眾如在有過激言論和騷擾，會至警局備案。

業者的這篇貼文，3天多來已有8600多人按「讚」、1500多人按「加油」，近千人按「哈」，並有4700多則留言，絕大多數支持店家作法，責怪過激言論者是台灣亂源、吃飽太閒。也有人認為，太本土化的形容詞，太支語都會被罵，這個不是很正常的事嗎？這個不就是言論自由的表現嗎？

事隔3天，業者今又在臉書貼文，指理解每個人都有自己的喜好、口味與價值觀，也尊重不喜歡四蒔的人。然而希望所有評價、討論與質疑，都能建立在事實上，而不是臆測、情緒或惡意渲染之上。對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，店家已完成蒐證，必要時依法處理，守護四蒔商譽。

業者也在聲明中說，這幾天許多人私下傳來鼓勵與支持的訊息，還有老顧客們特地繞過來說一句「加油」，買一份甜點當作行動上的支持，「這些滿滿溫暖，我們都收到了。」四蒔一路走來不算容易，靠的是對甜點喜歡的堅持，以及一句又一句「好吃」的真心回饋。

業者說，能在基隆被記住，是我們最珍惜、也是最不想辜負的事。蒐證及必要時依法處理，是要守護商譽，也是為了原意相信、支持及說公道話的「你們」。有你們，四蒔更有力量繼續往前，謝謝大家。四蒔有您真好。

四甜蒔點義二店位在義二路、信三路口，店內4組桌椅今天下午2時許滿座，不時有購買甜點的客人進出。對於「支那用詞」話題，有客人不想談論，但也有人說「那個根本不重要」。

基隆店家四蒔甜點有產品取名「青提檸檬馬卡龍」，遭人質疑使用「支那」用詞，成為話題。記者邱瑞杰／攝影
基隆店家四蒔甜點有產品取名「青提檸檬馬卡龍」，遭人質疑使用「支那」用詞，成為話題。記者邱瑞杰／攝影

