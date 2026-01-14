快訊

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

全日空星戰彩繪機C-3PO抵台卸妝 吸引航迷爭睹

中央社／ 桃園機場14日電
桃園國際機場公司日前在臉書（Facebook）發文表示，由全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET（機身編號JA743A），推出以來深受航空迷喜愛，可愛的黃色塗裝被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」。原本預計12日抵台航班，因機務問題延誤到14日才來台。中央社
桃園國際機場公司日前在臉書（Facebook）發文表示，由全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANA JET（機身編號JA743A），推出以來深受航空迷喜愛，可愛的黃色塗裝被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」。原本預計12日抵台航班，因機務問題延誤到14日才來台。中央社

由全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANAJET，可愛的黃色塗裝被暱稱為「醃蘿蔔」，這架飛機今天飛抵桃園機場準備卸除C-3PO塗裝，吸引許多航空迷爭睹搶拍。

C-3PO是電影「星際大戰」系列中的角色，全日空日前在官網發布訊息表示，經過多年的運營，彩繪機C-3PO ANA JET於1月9日進行最後一次飛行，預計12日將飛往台灣「卸妝」。

不過，因機務問題，原本預計12日抵台航班延誤到今天才來台。消息傳出，航空迷與星戰迷都特別到桃機朝聖告別，第二航廈北觀景台一早就擠滿人潮，許多人準備了望遠鏡、長鏡頭搶拍彩繪機最後風采，桃機也特別安排班機停靠於D6停機位，近距離直播精彩畫面，讓無法到場的粉絲也能透過線上直播參與盛會。

6年航空迷資歷的龍華科技大學陳同學接受媒體聯訪興奮地表示，「實際看到C-3PO顏色蠻黃的，陽光下看起來更美」，他之前多次去日本都錯過，趁著班機來台灣卸妝，剛好可以好好拍；為了搶拍C-3PO，他今天早上7時許就起床準備，9時抵達桃機二航廈北觀景台，等了超過2小時才等到C-3PO，上一次R2-D2卸妝時他也有追拍過，感覺早起是值得的。

另一名不願具名的航迷表示，12日就特別請假到桃機看C-3PO彩繪機，沒想到當天班機臨時取消來台令人扼腕，昨晚傳出C-3PO彩繪機14日可能來台的消息後，也曾一度猶豫要不要再請假，看到機場公司發布確定訊息後，實在不想錯過C-3PO最後的身影，還是請了一天假趕來桃機，在看到這一抹黃色的身影後，很慶幸請假的決定是正確的。

桃園國際機場公司12日在臉書（Facebook）發文表示，由全日空與星際大戰合作打造的彩繪機C-3POANA JET （機身編號JA743A），推出以來深受航空迷喜愛，黃色塗裝被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」，在星戰塗裝告別天空前飛抵桃機，同時也是C-3PO彩繪機第一次來到台灣。

彩繪 桃機 桃園機場

延伸閱讀

桃機一航廈傳爆炸聲 旅客行動電源自燃起火未釀災

影／桃機第三航廈上梁典禮 力拼明年三月封頂2027完工

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

桃機就能喝到莊園級台灣精品咖啡 引進COE冠軍咖啡豆向國際推廣

相關新聞

嘉義縣3處蛋雞、種雞場爆禽流感 緊急撲殺12.9萬隻雞

嘉義縣今天傳出3處養雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣政府家畜疾病防治所協助清消及化製，3場撲殺及死亡蛋雞共10...

甜點命名「青提」引爆支語之亂老顧客來加油 基隆店家：滿滿溫暖收到了

基隆店家四蒔甜點一款含綠葡萄的甜點，取名「青提檸檬馬卡龍」，遭人質疑使用「支那」用詞，放話讓業者開不下去。業者拒絕改名，...

松山站月台手扶梯突冒煙霧警鈴大響 台鐵緊急啟動排煙

台鐵松山車站今中午12時許，月台手扶梯突然冒出大量白煙，導致站內煙霧瀰漫，火災警報大響。台鐵公司表示，初判為手扶梯機電設...

近期門診8成是腸胃炎！他反胃、右腹疼痛…醫直覺「不對勁」揪真兇

近期急性腸胃炎患者明顯增加。減重專科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」分享臨床觀察指出，近期門診中幾乎「10個病人就有7到8個」是急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉成為常見主訴，病例數呈現大幅上升趨勢。

外看雇主團體反對醫院聘外籍照服員 憂看護資源被抽走

醫院護理人力短缺，衛福部欲引進外籍照服員及護佐照護急性病房患者。對此，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表達強烈反...

全台「最老」城市響警報 北市無子長者恐淪「租屋難民」

台灣邁入超高齡，北市65歲以上人口24.18％居全國之冠。多數高齡長者面臨租屋困境，頻繁搬遷恐增生活風險、甚至造成醫療照...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。