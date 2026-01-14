全日空星戰彩繪機C-3PO抵台卸妝 吸引航迷爭睹

由全日空（ANA）與星際大戰合作打造的彩繪機C-3PO ANAJET，可愛的黃色塗裝被暱稱為「醃蘿蔔」，這架飛機今天飛抵桃園機場準備卸除C-3PO塗裝，吸引許多航空迷爭睹搶拍。

C-3PO是電影「星際大戰」系列中的角色，全日空日前在官網發布訊息表示，經過多年的運營，彩繪機C-3PO ANA JET於1月9日進行最後一次飛行，預計12日將飛往台灣「卸妝」。

不過，因機務問題，原本預計12日抵台航班延誤到今天才來台。消息傳出，航空迷與星戰迷都特別到桃機朝聖告別，第二航廈北觀景台一早就擠滿人潮，許多人準備了望遠鏡、長鏡頭搶拍彩繪機最後風采，桃機也特別安排班機停靠於D6停機位，近距離直播精彩畫面，讓無法到場的粉絲也能透過線上直播參與盛會。

6年航空迷資歷的龍華科技大學陳同學接受媒體聯訪興奮地表示，「實際看到C-3PO顏色蠻黃的，陽光下看起來更美」，他之前多次去日本都錯過，趁著班機來台灣卸妝，剛好可以好好拍；為了搶拍C-3PO，他今天早上7時許就起床準備，9時抵達桃機二航廈北觀景台，等了超過2小時才等到C-3PO，上一次R2-D2卸妝時他也有追拍過，感覺早起是值得的。

另一名不願具名的航迷表示，12日就特別請假到桃機看C-3PO彩繪機，沒想到當天班機臨時取消來台令人扼腕，昨晚傳出C-3PO彩繪機14日可能來台的消息後，也曾一度猶豫要不要再請假，看到機場公司發布確定訊息後，實在不想錯過C-3PO最後的身影，還是請了一天假趕來桃機，在看到這一抹黃色的身影後，很慶幸請假的決定是正確的。

桃園國際機場公司12日在臉書（Facebook）發文表示，由全日空與星際大戰合作打造的彩繪機C-3POANA JET （機身編號JA743A），推出以來深受航空迷喜愛，黃色塗裝被暱稱為「たくあん（醃蘿蔔）」，在星戰塗裝告別天空前飛抵桃機，同時也是C-3PO彩繪機第一次來到台灣。