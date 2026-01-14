台大院長挺開放外籍照服員 引進護佐減護理師負擔

快訊

中央社／ 台北14日電

台灣邁入超高齡社會，台大醫院長余忠仁今天說，醫療體系引進外籍照護人力的腳步明顯落後；若能在完善訓練與明確規範下開放外籍護佐，可減輕護理師負擔，因應未來照顧需求。

余忠仁出席極簡經導管心臟瓣膜置換術記者會，會後接受媒體聯訪，被問到如何看待政府研擬開放醫院統一聘僱外籍照服員，未來可能逐步討論進一步引進外籍護佐。他說，少子化已深刻改變整體產業型態，台灣各行各業普遍面臨人力短缺問題。

余忠仁表示，無論是製造業或建築業，早已高度依賴外籍移工；事實上，醫療照護與長照產業同樣存在明顯的人力缺口，而且在台灣正式進入超高齡社會後，這樣的需求只會愈來愈嚴重。歐美與日本早已在醫療體系中導入外籍照護人力，日本甚至算是相對較晚開放。

余忠仁說，反觀台灣，外籍移工過去主要集中在製造業與工地，醫療服務機構進展相當緩慢。實務上，許多醫療工作非常適合外籍照護員或護佐來協助，如病房清潔、餵食等基本照顧，其實這些工作在家庭聘僱的外籍看護中早已相當常見，差別只是由家中轉為醫院。

余忠仁表示，過去這類基本照顧工作往往不得不由護理師承擔，反而加重專業人力的負擔。若能由受過訓練的護佐協助，將有助讓護理師更專注於專業角色。無奈即使醫院提高本國籍護佐或照服員的薪資，在與長照機構或居家照服市場競爭人才時，仍面臨極大困難。

「外籍護佐應該要能夠讓他們進來。」余忠仁說，當然前提是要有完善訓練與明確工作範圍規範。至於語言問題，實務上多數外籍人力的中文能力已相當不錯，只要工作內容界定清楚，語言並不會成為主要障礙。

余忠仁表示，只要願意踏出第一步，就有機會改善醫療院所日益嚴重的照顧人力缺口。這樣的人力問題不會只出現在醫院，而是各行各業都將陸續面對，政府應以更宏觀的政策角度來因應，許多國家早已提前布局，台灣不應再停滯不前。

人力 護理師

