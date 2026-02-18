別再怪自己不夠自律！飲控仍健檢異常 專家點「1水果」助修復代謝
不少民眾明明已經控制飲食，健檢報告卻仍出現血糖、血壓或血脂異常，讓人不禁懷疑是不是自己不夠自律。對此，營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」指出，代謝症候群並非單一行為造成，而是長期生活型態累積形成的「連鎖失衡」結果。
薛曉晶說明，久坐不動、長期壓力、睡眠不足，加上重口味飲食、晚間甜點或含糖飲料等習慣，會讓身體出現多重「小失衡」，彼此相互影響。尤其當腰圍增加時，胰島素阻抗、血脂異常與血壓升高更容易同時出現，進一步提高代謝症候群風險。
在飲食調整方面，近年研究也提供新方向。科學證實，藍莓是「溫和修復零件」。根據2025年發表於《The Journal of Nutrition》的回顧性研究指出，藍莓富含花青素等抗氧化多酚，具有抗發炎作用，並有助於支持血管健康，對體重控制、血脂、血糖與血壓等心代謝指標，具有潛在正面影響。
研究也指出，藍莓並非「神奇藥物」，而是屬於可長期攝取的原型食物，適合納入日常飲食中，作為改善代謝狀態的輔助選擇。
薛曉晶建議，可從最簡單的改變開始，例如將飯後甜點或含糖飲料，改為半杯至一杯藍莓（新鮮或冷凍退冰皆可），搭配原味優格或少量堅果，不僅能滿足甜食慾望，也有助提升飽足感。一般建議每日全果攝取量約150公克，可依餐次彈性分配。
不過，她也提醒，若民眾正服用抗凝血、降血糖或降血壓藥物，在調整飲食前仍應先諮詢醫療專業人員，以確保食用安全。專家強調，代謝健康的改善需要長期生活習慣調整，與其責怪自己不夠自律，不如從日常飲食與作息逐步修正，才能真正遠離代謝症候群。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。