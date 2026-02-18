快訊

別再怪自己不夠自律！飲控仍健檢異常 專家點「1水果」助修復代謝

聯合新聞網／ 綜合報導
不少民眾明明已經控制飲食，健檢報告卻仍出現血糖、血壓或血脂異常，讓人不禁懷疑是不是自己不夠自律。示意圖／ingimage
不少民眾明明已經控制飲食，健檢報告卻仍出現血糖、血壓或血脂異常，讓人不禁懷疑是不是自己不夠自律。對此，營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」指出，代謝症候群並非單一行為造成，而是長期生活型態累積形成的「連鎖失衡」結果。

薛曉晶說明，久坐不動、長期壓力、睡眠不足，加上重口味飲食、晚間甜點或含糖飲料等習慣，會讓身體出現多重「小失衡」，彼此相互影響。尤其當腰圍增加時，胰島素阻抗、血脂異常與血壓升高更容易同時出現，進一步提高代謝症候群風險。

在飲食調整方面，近年研究也提供新方向。科學證實，藍莓是「溫和修復零件」。根據2025年發表於《The Journal of Nutrition》的回顧性研究指出，藍莓富含花青素等抗氧化多酚，具有抗發炎作用，並有助於支持血管健康，對體重控制、血脂、血糖與血壓等心代謝指標，具有潛在正面影響。

研究也指出，藍莓並非「神奇藥物」，而是屬於可長期攝取的原型食物，適合納入日常飲食中，作為改善代謝狀態的輔助選擇。

薛曉晶建議，可從最簡單的改變開始，例如將飯後甜點或含糖飲料，改為半杯至一杯藍莓（新鮮或冷凍退冰皆可），搭配原味優格或少量堅果，不僅能滿足甜食慾望，也有助提升飽足感。一般建議每日全果攝取量約150公克，可依餐次彈性分配。

不過，她也提醒，若民眾正服用抗凝血、降血糖或降血壓藥物，在調整飲食前仍應先諮詢醫療專業人員，以確保食用安全。專家強調，代謝健康的改善需要長期生活習慣調整，與其責怪自己不夠自律，不如從日常飲食與作息逐步修正，才能真正遠離代謝症候群。

別再怪自己不夠自律！飲控仍健檢異常 專家點「1水果」助修復代謝

