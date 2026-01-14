快訊

不要總是去日本玩？ 作家1原因建議年輕人「先去遠的國家」旅遊

聯合新聞網／ 綜合報導
作家黃大米認為，年輕時應該去比較遠的地方旅遊，近一點的亞洲國家可以等老年再去。示意圖／Ingimage
作家黃大米認為，年輕時應該去比較遠的地方旅遊，近一點的亞洲國家可以等老年再去。示意圖／Ingimage

過年將近，許多人打算趁著假期出國旅遊，然而選哪一國才好？日前作家黃大米表示，她都優先安排比較遠的國家，因為年輕的時候先去遠程旅遊，可以比年紀大的時候更充分享受旅程，也能避免體力不足，影響旅遊品質。她認為，未來越遠的國家旅遊費用也會越來越貴，因此趁現在去遠的國家玩，反而節省旅遊成本。文章一出，許多網友共鳴表示「日本這些亞洲國家，可以等年紀比較大後再去」。

黃大米在臉書表示，她出國都會先安排去玩比較遠的國家，像是埃及、南美、南非等地，因為認為長途飛行對未來年紀較大、體力不足的時候，負擔會比較大，所以要趁年輕的時候，先去比較遠的國家旅行，這樣能確保旅遊品質很好，也能充分享受景點跟活動。

除了體力考量外，黃大米也指出，因為越遠的國家，旅遊費用也會更高，所以比較早去旅遊，也可以節省開支，避免未來物價上漲，導致旅費上升。不過她也表示，如果本身很擅長搶到優惠機票，以及喜歡自行規劃旅程的人，也可以彈性調整自己的旅遊預算。

貼文曝光後，許多網友贊成她的觀點，指出「這個想法我也很認同」、「趁年輕、體力好就跑長程線」、「年輕體力還行，先往遠方國度前進。日本、韓國、東南亞可以晚一點去」、「以前我覺得要等退休，再去亞洲以外國家 ，這樣時間比較多。自從蜜月去了義大利，以及後來去了奧地利、捷克德國，看到同團的老年人走一走就累了，那時候才覺得長程旅途真的要趁年輕....才能多走多看」、「年輕時飛遠程，年紀大了再飛短程，拍照也更美」、「認同，年輕的時候去遠的，老了再去近的」、「日本、韓國、東南亞地區70歲再去也無妨」。

