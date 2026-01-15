金蘭油膏攜手必比登主廚Craig Yang玩轉經典 用道地臺灣味點亮世界餐桌

即將在2026年迎來創立90週年的金蘭食品，始終秉持「滴滴傳承，百年味蕾」的精神，穩健邁向百年企業的里程碑。金蘭食品董事長鍾淳名感性表示，「我們希望用金蘭油膏承載臺灣味，讓世界看見臺灣深厚的飲食底蘊。」這一瓶代代相傳、全民共享的金蘭油膏，如今已成為臺灣飲食文化的國際名片。金蘭特邀請第三代總舖師兼當代法餐職人Craig Yang（楊子毅）合作，以金蘭油膏翻新創作招牌臺菜料理，金蘭油膏成功跨越了家庭日常與街頭小吃，從傳統辦桌華麗轉身，不僅站穩了世界的餐桌，更開啟了臺灣醬料在國際精緻餐飲中的全新篇章。

金蘭食品董事長鍾淳名（右）與Tableau by Craig Yang主廚Craig Yang，攜手用金蘭油膏，將臺灣味帶入世界餐桌。 圖／金蘭食品 提供

「小時候愛看電視，看見日本美食節目中的法餐主廚形象，讓我想要學法式料理。」Tableau by Craig Yang的主廚Craig Yang（楊子毅），身兼「總舖師世家第三代」與「當代法餐職人」雙重身分，擁有臺灣辦桌文化的基因與法式料理的細緻技法，成為臺灣料理圈中獨特的存在。今年，他將招牌料理「黑豬蜜汁排骨」巧妙揉合家喻戶曉的「金蘭油膏」，創造出令人驚喜的臺法跨界新滋味，也讓臺灣的好味道邁入世界的餐桌。

從總舖師世家出發，歷經歐洲頂級餐飲集團、RAW等國際知名餐廳的洗禮，Craig投身於法式料理的世界二十餘年，仍未忘記心中的「辦桌精神」。他創作料理的最大特色，就是將「辦桌文化」與「臺灣味」融入當代法式餐飲中，創造出獨特的臺法跨界風格。對Craig而言，「臺灣味」在家裡是情感面、人情味、餐桌的溫度，也是生活的一部分，每個人擁有不同的印象；在RAW工作時的經驗，則學習將臺灣味透過「臺灣的人事物」進行整體性的延伸，重新建構自己對臺灣味的理解。

Tableau by Craig Yang主廚Craig Yang，擅長將臺灣辦桌文化與法式料理巧妙結合，創造出獨特的料理美學。 圖／金蘭食品 提供

他收集每個區域的大數據，從最能代表臺灣的意象進行延展，從風土去挖掘想像的空間；並且藉由臺灣辦桌的氛圍跟情感來創作法國料理，藉由亞洲跟歐洲的歷史脈絡，尋找共同的連結。例如將經典的「千層烤甘藍」結合「臺式海鮮羹」，或是在法式「火上湯」加入「佛跳牆」元素，均是Craig將法式料理框架加入臺灣意象之後，重新詮釋的代表之作。極具創造力的風味與料理美學，也讓Tableau by Craig Yang獲得米其林指南必比登推介名單的高度肯定。

在餐廳的菜單裡，「黑豬蜜汁排骨」不僅是一道招牌，更是一份家族記憶的延續。此道料理源自Craig總舖師父親的拿手食譜，是他從小吃到大的家常滋味。Craig在父親的風味地圖上，揉合了自身料理生涯最具代表性的三國印記，包括生長土地的「臺灣金棗」、代表法餐主軸的「法國雪莉醋」，以及啟蒙職人之路的「日本柴魚」。而在靈魂醬汁的配方中，Craig本次更巧妙添加「金蘭油膏」打造全新限定版本，在經典中強化記憶裡溫潤厚實的臺味底蘊。

Tableau by Craig Yang主廚Craig Yang以金蘭油膏入饌，打造限定版「黑豬蜜汁排骨」。 圖／金蘭食品 提供

金蘭油膏對Craig而言，是童年裡父親燙青菜、蘸三層肉時最熟悉的家常滋味。在專業廚房中，他更驚艷於這瓶老牌油膏「一次到位」的實戰優勢。他分析，金蘭油膏擁有極佳的鹹甜平衡感，個性內斂不奪味，油膏的糯米成份，則帶有自然的稠度。在製作「黑豬蜜汁排骨」時，油膏的質地有助於醬汁完美沾附表層藜麥，甚至取代法式料理中慣用的奶油乳化步驟，賦予排骨一層提昇美感的光澤。「金蘭油膏」不僅有助豐富整體風味，更成為連結總舖師記憶與法式技法的絕佳橋樑。

除了正式上桌的料理之外，Craig並透露，「金蘭油膏」也是餐廳烹調員工餐的重要元素。在運用金蘭油膏的過程中，員工間亦會透過不同的意見與想法，碰撞出團隊間的臺灣味印象，成為廚房中溫暖的日常。他認為「法國料理有趣、迷人的地方，就是會依照不同區域，進行變化與創作」。透過此次的跨界嘗試，Craig首次將金蘭油膏運用於法式料理之中，也引領自己進入法式料理的全新領域。他反思道：「我們習慣使用日本的醬油、泰國的魚露，卻常忽略了家鄉在地的『醬油膏』。透過這次創作，我希望能打破框架，讓大家看到臺灣醬料與世界料理連結的可能性。」

金蘭食品董事長鍾淳名期盼用金蘭油膏承載臺灣味，讓世界看見臺灣深厚的飲食底蘊。 圖／金蘭食品 提供

即日起至3月期間，民眾也可於Tableau by Craig Yang品嚐到限定版「黑豬蜜汁排骨」，細細感受金蘭油膏、法式料理與辦桌文化共同交織的協奏曲。