快訊

便當打入台積電廠區 老牌食品廠毛利翻倍的布局

泰國重大意外！火車撞倒塌起重機脫軌 釀22死79傷多名重傷

大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證

醫材多元需廠商協助 台大醫院嚴管外部人員進出情況：絕不能動手

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院余忠仁表示，台大醫院早在多年前就設有管理機制，非醫療人員進手術室，需事先申請，且要登記進出手術室時間，全程不得處理臨床業務、接觸病人。本報資料照片
台大醫院余忠仁表示，台大醫院早在多年前就設有管理機制，非醫療人員進手術室，需事先申請，且要登記進出手術室時間，全程不得處理臨床業務、接觸病人。本報資料照片

台中榮總醫院爆出無照醫材廠商進開刀房執刀案，衛福部要求1周內提報告，結果預計明天報告出爐。台大醫院余忠仁表示，台大醫院早在多年前就設有管理機制，非醫療人員進手術室，需事先申請，且要登記進出手術室時間，全程不得處理臨床業務、接觸病人，只能從旁協助器材使用，「類似情況在台大醫院絕對禁止，也不可能發生。」

余忠仁說，在中榮案爆發後，他立刻詢問台大醫院各科室主管，包含常使用新型醫材的神經外科、骨科等科別，確認均有明確的外部人員進出手術室規範，手術室屬特殊場域，需維持無菌環境，且同時在手術室中的專業人員眾多，也有許多器械擺設，流程需經過專業設計、規劃，外部人員未在醫院接受訓練，也沒有被明確界定職務，因此進出手術室需要特別管理。

隨醫療科技發展，新型手術醫材愈來愈多，醫材業者派人協助手術，已成業界常態，余忠仁表示，醫院導入新器械時，都會提供醫師教育訓練，但新型器械多元，例如骨科關節置換，關節醫材種類五花八門，每一種醫材裝設方式都不同，最熟悉產品特性的還是醫材廠商，因此各家醫院都有廠商進入手術室，從旁協助的情況，但必須限制不可接觸病人。

余忠仁說，台大醫院管理外部人員進出手術室的規定行之多年，各科部主任都已非常熟悉，外部人員有進入手術室需求，除必須事前申請，進出手術室時間點都必須留下紀錄，且醫材業者人員在手術全程「不得動手」，只有院方醫師、護理師才能接觸病人，因此，由廠商為病人動手術的情況，在台大醫院「絕對禁止，也不可能發生。」

手術 台大醫院 醫材

延伸閱讀

聘不到照服員⋯台大挺納外籍人力 護理師全聯會籲：限從事非專業工作

中榮無照廠商執刀案 院內調查報告尚未提交 衛福部：明天是最後期限

2成病人手術隔天出院！台大醫院新型導管瓣膜置換術 病人不需住加護

本國籍護佐醫院難聘人 台大院長支持開放外籍護佐：我國不該停滯不前

相關新聞

松山站月台手扶梯突冒煙霧警鈴大響 台鐵緊急啟動排煙

台鐵松山車站今中午12時許，月台手扶梯突然冒出大量白煙，導致站內煙霧瀰漫，火災警報大響。台鐵公司表示，初判為手扶梯機電設...

基隆-石垣島渡輪最快1月底首航！船艙工程已完成9成「這時開賣」

基隆-石垣島航線原訂去年底前開航，但迄今仍未有首航消息，負責營運的華岡集團總經理洪郁航表示，由於內艙裝修工程尚未完成，預...

本國籍護佐醫院難聘人 台大院長支持開放外籍護佐：我國不該停滯不前

衛福部擬開放外籍照服員，照顧各家醫院急性病房患者，部長石崇良證實，已向勞動部提案，預計119年可增加2千名照護人力。除照...

早餐別怕油！醫師曝「吃對脂肪」反助減肥 點名3食物穩血糖

許多人為了減肥，早餐刻意少吃甚至避開油脂，但家醫科醫師許書華指出，其實「早餐吃油一點」反而可能更有助於減重。她分享，只要選對脂肪來源，不僅不會發胖，還能讓燃脂效率提升、血糖更穩定。

台鐵西部春節車票售逾20.4萬張！北高、南迴還有位 周五釋出逾期未取票

因應春節連假疏運需求，台鐵加開271班，西部幹線今天0時開搶，截至今早9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張...

近期門診8成是腸胃炎！他反胃、右腹疼痛…醫直覺「不對勁」揪真兇

近期急性腸胃炎患者明顯增加。減重專科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」分享臨床觀察指出，近期門診中幾乎「10個病人就有7到8個」是急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉成為常見主訴，病例數呈現大幅上升趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。