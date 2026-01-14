醫材多元需廠商協助 台大醫院嚴管外部人員進出情況：絕不能動手

台中榮總醫院爆出無照醫材廠商進開刀房執刀案，衛福部要求1周內提報告，結果預計明天報告出爐。台大醫院余忠仁表示，台大醫院早在多年前就設有管理機制，非醫療人員進手術室，需事先申請，且要登記進出手術室時間，全程不得處理臨床業務、接觸病人，只能從旁協助器材使用，「類似情況在台大醫院絕對禁止，也不可能發生。」

余忠仁說，在中榮案爆發後，他立刻詢問台大醫院各科室主管，包含常使用新型醫材的神經外科、骨科等科別，確認均有明確的外部人員進出手術室規範，手術室屬特殊場域，需維持無菌環境，且同時在手術室中的專業人員眾多，也有許多器械擺設，流程需經過專業設計、規劃，外部人員未在醫院接受訓練，也沒有被明確界定職務，因此進出手術室需要特別管理。

隨醫療科技發展，新型手術醫材愈來愈多，醫材業者派人協助手術，已成業界常態，余忠仁表示，醫院導入新器械時，都會提供醫師教育訓練，但新型器械多元，例如骨科關節置換，關節醫材種類五花八門，每一種醫材裝設方式都不同，最熟悉產品特性的還是醫材廠商，因此各家醫院都有廠商進入手術室，從旁協助的情況，但必須限制不可接觸病人。

余忠仁說，台大醫院管理外部人員進出手術室的規定行之多年，各科部主任都已非常熟悉，外部人員有進入手術室需求，除必須事前申請，進出手術室時間點都必須留下紀錄，且醫材業者人員在手術全程「不得動手」，只有院方醫師、護理師才能接觸病人，因此，由廠商為病人動手術的情況，在台大醫院「絕對禁止，也不可能發生。」